Μυστήριο επικρατεί γύρω από τον θάνατο της γιατρού Helen Massiell Garay Sanchez, που εντοπίστηκε νεκρή και γυμνή μέσα σε καταψύκτη καταστήματος στο Μαϊάμι της Φλόριντα.

Σύμφωνα με το Fox News, ενας υπάλληλος ανέφερε στο αστυνομικό τνήμα πως βρήκε μια νεκρή γυναίκα μέσα στο κατάστημα.

«Η γυναίκα εντοπίστηκε μέσα σε έναν καταψύκτη που βρισκόταν στην αποθήκη του καταστήματος», δήλωσε ο υπεύθυνος Τύπου. Η 32χρονη ήταν επίσης γυμνή όταν εντοπίστηκε, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

Η αναισθησιολόγος μπήκε στο κατάστημα στη γειτονιά Little Havana το προηγούμενο βράδυ, αλλά δεν αγόρασε τίποτα, ανέφερε η αστυνομία.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η μητέρα δύο παιδιών πιστεύεται ότι έφτασε στον χώρο του καταστήματος, όπου βρίσκεται η κατάψυξη και παρέμεινε εκεί όλη τη νύχτα.

Οι αρχές πρόσθεσαν ότι το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας έδειξε ότι δεν υπήρξε εγκληματική ενέργεια, ενώ η έρευνα συνεχίζεται. Παραμένει επίσης ασαφές γιατί η γυναίκα μπήκε στις αποθήκες του καταστήματος.