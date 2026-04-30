Ο Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε ότι θα ήταν «κομψό» (σ.σ “chic”) αν οι ΗΠΑ ήταν γαλλόφωνη χώρα, μετά από ένα χιουμοριστικό σχόλιο που έκανε ο βασιλιάς Κάρολος απευθυνόμενος στον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ουάσινγκτον.

Σε ομιλία του κατά τη διάρκεια επίσημου δείπνου στο Λευκό Οίκο, ο Βρετανός μονάρχης είχε αστειευτεί το βράδυ της Τρίτης ότι, αν δεν υπήρχε το Ηνωμένο Βασίλειο, στις ΗΠΑ θα μιλούσαν γαλλικά.

Advertisement

Advertisement

«Πρόσφατα σχολιάσατε, κύριε Πρόεδρε, ότι αν δεν υπήρχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι ευρωπαϊκές χώρες θα μιλούσαν τώρα γερμανικά», είπε. «Να τολμήσω να πω ότι αν δεν υπήρχαν εμείς, εσείς δε θα μιλούσατε γαλλικά τώρα;»

Σε απάντησή του στο X, ο Πρόεδρος Μακρόν είπε: «Αυτό θα ήταν κομψό!»

That would be chic! pic.twitter.com/gMnLF224jU — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 29, 2026

Η ιστορική επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα στις ΗΠΑ θεωρήθηκε ευρέως ως μια ευκαιρία για το Ηνωμένο Βασίλειο να αρχίσει να αποκαθιστά τις διαταραγμένες σχέσεις του με την κυβέρνηση Τραμπ, μετά από αρκετές επιθέσεις εναντίον του Βρετανού πρωθυπουργού Σερ Κίρ Σταρμερ λόγω της άρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου να συμμετάσχει στον πόλεμο των ΗΠΑ κατά του Ιράν.

Ο κ. Μακρόν αποτελεί ένα ακόμη στόχο της σφοδρής κριτικής του κ. Τραμπ από τότε που επανήλθε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025. Η τελευταία του ειρωνεία – όσο αβλαβής και αν φαίνεται στους περισσότερους – κινδυνεύει να προκαλέσει μια ακόμη οργισμένη λεκτική επίθεση από τον οξύθυμο ομόλογό του στις ΗΠΑ.

Οι δύο άνδρες έχουν μια τεταμένη σχέση, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να τον έχει κατηγορήσει στο παρελθόν ότι «αναζητά δημοσιότητα» και να λέει ότι «πάντα κάνει λάθος».

Advertisement

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο κ. Τραμπ το πήγε σε προσωπικό επίπεδο όταν αναφέρθηκε σε ένα βίντεο στο οποίο η σύζυγος του κ. Μακρόν, Μπριζίτ Μακρόν, έσπρωξε τον Γάλλο πολιτικό καθώς αποβιβάζονταν από ένα αεροπλάνο στο Βιετνάμ το 2025.

Εκφράζοντας την απογοήτευσή του για την έλλειψη υποστήριξης των Συμμάχων στον πόλεμο με το Ιράν, είπε: «Δεν τους χρειαζόμασταν, αλλά τους ζήτησα ούτως ή άλλως.



«Καλώ τη Γαλλία, τον Μακρόν – του οποίου η σύζυγος τον μεταχειρίζεται εξαιρετικά άσχημα… Ακόμα αναρρώνει από το χτύπημα στο σαγόνι.»

Advertisement

Ο κ. Μακρόν καταδίκασε τα σχόλια ως «καθόλου κομψά».