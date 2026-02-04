Ένα εντυπωσιακό συμπέρασμα βγαίνει από μια τεράστια νέα μελέτη που συνέκρινε περισσότερους από 100.000 ανθρώπους με τα πιο εξελιγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης: η ΑΙ μπορεί πλέον να υπερβεί τον μέσο άνθρωπο σε ορισμένα τεστ δημιουργικότητας, σύμφωνα με το ScienceDaily.

Ωστόσο, υπάρχει σαφές όριο. Οι πιο δημιουργικοί άνθρωποι, ειδικά το κορυφαίο 10%, εξακολουθούν να αφήνουν την ΤΝ πολύ πίσω, ιδιαίτερα σε πιο σύνθετα δημιουργικά έργα όπως η ποίηση και η αφήγηση ιστοριών.

Μια νέα μελέτη από τον Καθηγητή Καρίμ Τζέρμπι στο Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ στον Καναδά, με συμμετοχή του AI ερευνητή Γιοσούα Μπενγκίο, συγκρίνει για πρώτη φορά σε μεγάλη κλίμακα την ανθρώπινη δημιουργικότητα με αυτήν των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων.

Πηγή: iSTOCK

Από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι μοντέλα όπως το GPT-4 έχουν ισχυρή απόδοση σε εργασίες που βασίζονται σε πρωτότυπη σκέψη και παραγωγή ιδεών, υπερβαίνοντας μερικές φορές τις τυπικές ανθρώπινες απαντήσεις.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη φτάνει τα επίπεδα δημιουργικότητας του μέσου ανθρώπου

Η μελέτη του Πανεπιστημίου του Μόντρεαλ αξιολόγησε κορυφαία μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, όπως τα ChatGPT, Claude και Gemini, συγκρίνοντας τις επιδόσεις τους με πάνω από 100.000 ανθρώπινους συμμετέχοντες. Τα αποτελέσματα δείχνουν ένα ξεκάθαρο ορόσημο: κάποια AI, όπως το GPT-4, ξεπέρασαν τον μέσο άνθρωπο σε εργασίες που μετρούν τη γλωσσική δημιουργικότητα.

«Η μελέτη μας δείχνει ότι ορισμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν πλέον να υπερβούν τη μέση ανθρώπινη δημιουργικότητα σε καλά καθορισμένες εργασίες», εξηγεί ο Καθηγητής Καρίμ Τζέρμπι. «Ωστόσο, τα καλύτερα AI εξακολουθούν να υστερούν σε σύγκριση με τους πιο δημιουργικούς ανθρώπους».

Ανάλυση από τους συν-συγγραφείς Antoine Bellemare-Pépin και François Lespinasse αποκάλυψε ότι η μισή ομάδα από κορυφαίους ανθρώπους ξεπέρασε κάθε AI μοντέλο, με το χάσμα να μεγαλώνει στο κορυφαίο 10%. Η μελέτη βασίστηκε σε αυστηρό πλαίσιο σύγκρισης ανθρώπινης και τεχνητής δημιουργικότητας, αξιοποιώντας τα ίδια εργαλεία για όλους τους συμμετέχοντες, σε συνεργασία με τον Jay Olson από το Πανεπιστήμιο του Τορόντο.

Πώς μετριέται η δημιουργικότητα σε ανθρώπους και ΑΙ

Για την αξιολόγηση της δημιουργικότητας ανθρώπων και AI, η ομάδα χρησιμοποίησε το Divergent Association Task (DAT), ένα τεστ που μετρά την ικανότητα παραγωγής πρωτότυπων και διαφορετικών ιδεών. Οι συμμετέχοντες δίνουν δέκα λέξεις όσο το δυνατόν πιο άσχετες, αξιολογώντας ευρύτερες γνωστικές διαδικασίες δημιουργικής σκέψης.

Πηγή: iSTOCK

Οι ερευνητές συνέκριναν AI και ανθρώπους και σε πιο σύνθετες δημιουργικές εργασίες, όπως οι μικρές ιστορίες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ενώ η AI ξεπερνά τον μέσο άνθρωπο, οι κορυφαίοι δημιουργοί υπερέχουν πάντα. Η δημιουργικότητα της AI επηρεάζεται από τις ρυθμίσεις, όπως η «θερμοκρασία», και από τον τρόπο που διατυπώνονται οι οδηγίες, καθιστώντας την ανθρώπινη καθοδήγηση κρίσιμη.

Θα μπορέσει η ΑΙ να αντικαταστήσει τους ανθρώπινους δημιουργούς

Η μελέτη δείχνει ότι η ΤΝ δεν θα αντικαταστήσει τους δημιουργούς, παρά το ότι μπορεί να φτάσει τη μέση ανθρώπινη δημιουργικότητα. Αντίθετα, λειτουργεί ως ισχυρό εργαλείο που ενισχύει τη φαντασία, διευρύνει ιδέες και μετασχηματίζει τον τρόπο που οι άνθρωποι δημιουργούν, με καθοριστική την ανθρώπινη καθοδήγηση.

(Με πληροφορίες από ScienceDaily)

