Ο πόλεμος στην Ουκρανία “θα μπορούσε να διαρκέσει ακόμη πολλούς μήνες” αλλά οι υποστηρικτές του Κιέβου “είναι πρόθυμοι” να συνεχίσουν τη βοήθειά τους, προειδοποίησε σήμερα ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έχοντας δίπλα του τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στην Τουλόν.

“Ο πόλεμος αυτός θα μπορούσε να διαρκέσει ακόμη πολλούς μήνες. Εμείς θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να προετοιμαστούμε γι αυτό. Είμαστε έτοιμοι”, δήλωσε ο Μερτς, για τον οποίο “η διατήρηση αυτού του ‘συνασπισμού των προθύμων’ είναι μια “προτεραιότητα” του ζεύγους Γαλλίας – Γερμανίας.

Advertisement

Advertisement

Για τον καγκελάριο, οι περίπου 30 σύμμαχοι, κυρίως Ευρωπαίοι, της Ουκρανίας που έχουν συγκροτηθεί υπό αυτή την ονομασία είναι “έτοιμοι, σε ευρεία συναίνεση, να βοηθήσουν την Ουκρανία με πολύ συγκεκριμένο τρόπο”.

“Δεν θα εγκαταλείψουμε την Ουκρανία”, πρόσθεσε ακόμη ο Μερτς στο τέλος του γαλλογερμανικού υπουργικού συμβουλίου.

Οι Ευρωπαίοι επέστρεψαν από ένα ταξίδι στον Λευκό Οίκο δηλώνοντας ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν συμφώνησε, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Ντόναλντ Τραμπ, να συναντήσει τον Ουκρανό ηγέτη Βολοντίμιρ Ζελένσκι εντός των δύο επόμενων εβδομάδων.

Ωστόσο, ο επικεφαλής της γερμανικής κυβέρνησης διαπίστωσε ότι “δεν υπάρχει προφανώς καμιά βούληση εκ μέρους του προέδρου Πούτιν να συναντήσει τον πρόεδρο Ζελένσκι”, καθώς ο Ρώσος ηγέτης “έθεσε προϋποθέσεις που είναι απολύτως απαράδεκτες”.





🔴 Ukraine : Emmanuel Macron et Friedrich Merz s'expriment



🗣️ Friedrich Merz : "On ne va pas laisser tomber l'Ukraine, l'Ukraine ne se bat pas seule, elle se bat pour la liberté politique de notre continent tout entier et on sera à ses côtés." pic.twitter.com/X8vnGRgHiv Advertisement August 29, 2025

Μακρόν: Αν δε συναντηθούν Πούτιν και Ζελένσκι μέχρι τη Δευτέρα, ο ρώσος πρόεδρος θα «έχει εξαπατήσει» τον Τραμπ

Ο Εμανουέλ Μακρόν συναντήθηκε σήμερα Παρασκευή 29.08.2025 με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς. Κατά τη διάρκεια κοινών του δηλώσεων ο πρόεδρος της Γαλλίας αναφέρθηκε στην επικείμενη συνάντηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, που σύμφωνα με διεθνείς αναλύσεις, είναι αβέβαιο αν και πότε θα γίνει.

Ο Εμανουέλ Μακρόν αναφέρθηκε εκτός των άλλων και στην πιθανότητα να διακόψει τη θητεία του λόγω της πολιτικής αναταραχής που υπάρχει στη Γαλλία.

Οπως είπε σχετικά με τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, εάν ο Πούτιν δεν συναντηθεί με τον Ζελένσκι μέχρι τη Δευτέρα, όπως είχε ζητήσει ο Ντόναλντ Τραμπ, «αυτό θα σημαίνει πως ο πρόεδρος Πούτιν θα έχει εξαπατήσει τον πρόεδρο Τραμπ».

Advertisement

Εάν αυτή η διμερής συνάντηση «στην οποία δεσμεύτηκε ο πρόεδρος Πούτιν ενώπιον του προέδρου Τραμπ» δεν πραγματοποιηθεί έως τη Δευτέρα, «πιστεύω πως για μία ακόμη φορά, αυτό θα σήμαινε πως ο πρόεδρος Πούτιν θα έχει εξαπατήσει τον πρόεδρο Τραμπ» και «αυτό δεν μπορεί να μείνει αναπάντητο», είπε χαρακτηριστικά.

«Θα μιλήσουμε και οι δύο με τον πρόεδρο Τραμπ» αυτό το Σαββατοκύριακο και «εάν θα διαπιστώσουμε την επόμενη εβδομάδα πως για μία ακόμη φορά, έπειτα από μήνες υποσχέσεων που δεν τηρήθηκαν, ότι αυτό δεν θα συμβεί, θα ζητήσουμε ξεκάθαρα να ληφθούν πρωτογενείς και δευτερογενείς κυρώσεις» σε βάρος της Ρωσίας, συμπλήρωσε.

Ο Εμανουέλ Μακρόν, που έχει χαρακτηρίσει τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν «τέρας» και «αρπακτικό», αρνήθηκε σήμερα πως τον έχει προσβάλει και κατήγγειλε εκ νέου την «αυταρχική πορεία» και τον «ρεβιζιονιστικό ιμπεριαλισμό» του Ρώσου ηγέτη.

Advertisement

«Όταν λέμε πως υπάρχει ένα τέρας στις πόρτες της Ευρώπης (…), πιστεύω πως αυτή η φράση περιγράφει αυτό που οι Γεωργιανοί, οι Ουκρανοί και πολλά άλλα έθνη νιώθουν πολύ βαθιά, δηλαδή έναν άνδρα που αποφάσισε να πάρει μια αυταρχική, δεσποτική πορεία και να εφαρμόσει έναν ρεβιζιονιστικό ιμπεριαλισμό», δήλωσε ο Μακρόν, απαντώντας στις κατηγορίες περί «χυδαίων ύβρεων» που διατύπωσε η ρωσική διπλωματία.

«Θα συνεχίσω τη θητεία μου μέχρι το τέλος»



Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ακόμα κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον Φρίντριχ Μερτς πως θα συνεχίσει τη θητεία του εως ότου λήξει το 2027, αποκρούοντας τις εικασίες ότι θα υπάρξει πίεση σε βάρος του να παραιτηθεί, εάν η κυβέρνηση χάσει την ψήφο εμπιστοσύνης τον επόμενο μήνα.

«Η θητεία που μου ανέθεσαν οι Γάλλοι πολίτες, και κανείς άλλος, είναι μια θητεία την οποία θα υπηρετήσω έως το τέλος της», διαβεβαίωσε ο επικεφαλής του γαλλικού κράτους.



Advertisement

🔴 DIRECT – "Je pense que [le Premier ministre] a raison de mettre en responsabilité les forces politiques face à la situation connue du pays", indique Emmanuel Macron, en rappelant pour sa part, que "le mandat qui m'a été confié par les Français sera exercé jusqu'à son terme". pic.twitter.com/JJ44iBWRgs Advertisement August 29, 2025

Ο Ζελένσκι επιθυμεί συνομιλίες σε επίπεδο ηγετών για τις εγγυήσεις ασφαλείας την επόμενη εβδομάδα



Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε σήμερα τους συμμάχους του να αναβαθμίσουν τις συνομιλίες για τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία σε επίπεδο ηγετών, καθώς οι υπουργοί Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεσμεύτηκαν να εκπαιδεύσουν τα στρατεύματα του Κιέβου σε ουκρανικό έδαφος σε περίπτωση εκεχειρίας.

Το Κίεβο συμμετέχει στη διπλωματική προσπάθεια που γίνεται για να τερματίσει τον «πόλεμο της Ρωσίας», που βρίσκεται τώρα στον τέταρτο χρόνο του, και να εξασφαλίσει κρίσιμες δεσμεύσεις από τους εταίρους του για την αποτροπή οποιασδήποτε μελλοντικής εισβολής.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι αναμένει να συνεχίσει τις συνομιλίες με τους Ευρωπαίους ηγέτες την επόμενη εβδομάδα σχετικά με δεσμεύσεις «τύπου ΝΑΤΟ» για την προστασία της Ουκρανίας, προσθέτοντας ότι θα πρέπει επίσης να συμμετάσχει και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Advertisement

«Χρειαζόμαστε η αρχιτεκτονική να είναι σαφής σε όλους», είπε, προσθέτοντας ότι ήθελε να πει στον Τραμπ «πώς το βλέπουμε εμείς».

Ο Ζελένσκι έκανε τις δηλώσεις αυτές λίγο πριν τις συζητήσεις που είχε ο προσωπάρχης του γραφείου Άντριι Γερμάκ με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ στη Νέα Υόρκη, για την ανάγκη να αυξηθεί η πίεση προς τη Μόσχα.

Ουκρανοί αξιωματούχοι λένε ότι η Ρωσία, η οποία συνεχίζει να επιτίθεται σε πόλεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ασκεί επιθετική πίεση στο πεδίο της μάχης, δεν έχει κανένα συμφέρον να επιδιώξει ειρήνη.

«Η Ρωσία δεν εκπληρώνει τίποτα από τα απαραίτητα για τον τερματισμό του πολέμου και σαφώς παρατείνει τις εχθροπραξίες», έγραψε ο Γερμάκ στην πλατφόρμα X.

Οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της πλήρους κλίμακας εισβολής της Ρωσίας έχουν μέχρι στιγμής αποφέρει ελάχιστα , ακόμη και μετά τις ξεχωριστές συναντήσεις που είχε ο Τραμπ με τους ηγέτες της Ρωσίας και της Ουκρανίας στις αρχές αυτού του μήνα.

Ο Ζελένσκι αναφέρθηκε επίσης στην προθεσμία που έχει δώσει ο Τραμπ για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με νέα μέτρα κατά της Ρωσίας, εάν ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δεν δεσμευτεί για μια κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Ουκρανό ηγέτη.

«Δύο εβδομάδες θα είναι τη Δευτέρα. Και θα το υπενθυμίσουμε σε όλους», είπε.

Η Ρωσία έχει δηλώσει ότι δεν υπάρχει ατζέντα για μια πιθανή σύνοδο κορυφής μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι.

Η Ουκρανή πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο, η οποία επισκέπτεται επίσης τη Νέα Υόρκη, αναμένεται να συναντηθεί με εκπροσώπους αμερικανικών επιχειρήσεων για να συζητήσουν επενδύσεις στην Ουκρανία, πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

Αξιωματούχοι στο Κίεβο θεωρούν την αμερικανική χρηματοδότηση, ιδίως στο πλαίσιο μιας κρίσιμης συμφωνίας για τα ορυκτά που επιτεύχθηκε νωρίτερα φέτος, ως κεντρικής σημασίας για την εξασφάλιση μιας βιώσιμης ειρηνευτικής συμφωνίας.

Η υποστήριξη της ΕΕ

Οι υπουργοί Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συναντήθηκαν σήμερα στην Κοπεγχάγη, εξέφρασαν «ευρεία υποστήριξη» για την επέκταση της στρατιωτικής εκπαιδευτικής αποστολής της Ένωσης ώστε να λειτουργεί εντός της Ουκρανίας, δήλωσε η κορυφαία διπλωμάτης της ΕΕ, Κάγια Κάλλας.

Ο Τραμπ, ο οποίος τις τελευταίες εβδομάδες φάνηκε πιο πρόθυμος να υποστηρίξει την άμυνα του Κιέβου έναντι της Ρωσίας, δήλωσε ότι η Ευρώπη πρέπει να προσφέρει το μεγαλύτερο μέρος κάθε προσπάθειας για την ενίσχυση της ασφάλειας της Ουκρανίας.

«Η ΕΕ έχει ήδη εκπαιδεύσει πάνω από 80.000 Ουκρανούς στρατιώτες», έγραψε ο Κάλλας στο X. «Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να κάνουμε περισσότερα».

Putin is mocking any kind of peace efforts.

The only thing he understands is pressure.

This is what we have to do.



My doorstep ahead of the informal meetings of EU Defence and Foreign Ministers ↓ pic.twitter.com/zU2vCoxkeD — Kaja Kallas (@kajakallas) August 29, 2025

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι θέλει οι σύμμαχοι να επικυρώσουν τυχόν εγγυήσεις ασφαλείας μέσω των κοινοβουλίων τους, επικαλούμενος μια συμφωνία του 1994 με την οποία το Κίεβο εγκατέλειψε το πυρηνικό του οπλοστάσιο με αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφαλείας που αποδείχθηκαν ανεπαρκείς για να αποτρέψουν τη Ρωσία.

«Θέλουμε νομικά δεσμευτικές εγγυήσεις ασφαλείας. Δεν θέλουμε (άλλο) Μνημόνιο της Βουδαπέστης» είπε.



Η Μόσχα αναμένει επαφή με τις ΗΠΑ για να συζητήσει διμερή θέματα τις επόμενες εβδομάδες



Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ δήλωσε ότι μια επαφή Ρωσίας-ΗΠΑ για να συζητηθούν «αμοιβαία ζητήματα που προκαλούν ανησυχία» στις διμερείς σχέσεις ενδέχεται να πραγματοποιηθεί τις επόμενες εβδομάδες, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο Ριαμπκόφ είπε επίσης ότι οι ευρωπαϊκές χώρες προσπαθούν να σαμποτάρουν τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών στη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας, αλλά η Μόσχα αναμένει από την Ουάσινγκτον να συνεχίσει τις προσπάθειές της.

«Προχωράμε με δεδομένο το γεγονός ότι δεν θα υπάρξουν αποκλίσεις από αυτές τις συμφωνίες (που επιτεύχθηκαν στην Αλάσκα). Αναμένουμε ότι έτσι θα γίνει τελικά αντιληπτή η κατάσταση στο Κίεβο και στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, οι οποίες τις σαμποτάρουν ευθέως», δήλωσε ο Ριαμπκόφ, σύμφωνα με το TASS.