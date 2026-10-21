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Οι ομάδες διάσωσης ανέσυραν δεκαέξι επιζώντες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία του Σαν Ντιέγκο φέροντας τραύματα που παραπέμπουν σε δαγκώματα καρχαριών.

Η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ ολοκλήρωσε την έρευνα για τους αγνοούμενους την Κυριακή, ενώ οι μεξικανικές αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες εντοπισμού τους.

Οι διασωθέντες, όλοι μεξικανικής υπηκοότητας, υποβάλλονται σε ανάκριση από την αμερικανική Τελωνειακή και Συνοριακή Προστασία για τις συνθήκες του ναυτικού συμβάντος.

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Eντεκα άτομα αγνοούνται και υπάρχουν έντονοι φόβοι ότι έχουν φαγωθεί από καρχαρίες μετά από την ανατροπή ενός σκάφους ανοιχτά της ακτής του Ειρηνικού στο Μεξικό.

Συνολικά 27 άτομα βρέθηκαν στη θάλασσα όταν το σκάφος ανατράπηκε περίπου 140 μίλια δυτικά της Ενσενάδα, κοντά στη χερσόνησο Μπάχα Καλιφόρνια, την περασμένη Παρασκευή.

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Οι ομάδες έκτακτης ανάγκης ανέσυραν 16 άτομα ζωντανά από το νερό, αλλά ακόμα δεν έχουν βρει τους υπόλοιπους 11. Οι επιζώντες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα που φαινόταν να ταιριάζουν με δαγκώματα από καρχαρίες. Ωστόσο, δεν έχει δοθεί επίσημη επιβεβαίωση ότι καρχαρίες σκότωσαν κάποιο από τα αγνοούμενα άτομα, παρά τις φήμες.

Η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ σταμάτησε την αναζήτησή της την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, έπειτα από περισσότερες από δύο ημέρες έρευνας στον ωκεανό για επιζώντες.

🌊 Una embarcación volcó frente a las costas de Baja California, dejando a 11 personas desaparecidas y varios sobrevivientes con lesiones compatibles con mordeduras de tiburón, informó la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG), según reportes de Associated Press (AP). 🚨 16 personas han sido rescatadas desde el incidente ocurrido el viernes 16 de octubre. De acuerdo con las autoridades, los sobrevivientes recibieron atención de emergencia durante su traslado a San Diego, California, y posteriormente fueron llevados a hospitales. Dos de ellos se encontraban en estado crítico, según informó la cadena CBC. 📍 El accidente ocurrió aproximadamente a 140 millas de Ensenada, México, fuera de aguas estadounidenses, en una zona frecuentada por embarcaciones pesqueras y recreativas, pero también utilizada para operaciones de contrabando marítimo, indicó la USCG. 🇲🇽 El consulado mexicano en San Diego confirmó a AP que todas las personas rescatadas son de nacionalidad mexicana. Mientras tanto, agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos entrevistan a los sobrevivientes. 🚁 Las labores de búsqueda y rescate continúan con apoyo de la Marina mexicana. La USCG señaló que recibió una llamada de auxilio por radio alrededor de la 1:00 de la madrugada, hora local, después de que la embarcación volcara. De acuerdo con el teniente Santiago Tamburini, de la Guardia Costera, el rescate de las 16 personas tomó aproximadamente 90 minutos. Las autoridades aún no han determinado el origen ni el destino de la embarcación. #BajaCalifornia #GuardiaCostera #RescateMarítimo 📷: AP — EL IMPARCIAL (@elimparcialcom) October 18, 2026

Σήματα κινδύνου έφτασαν στον Τομέα Ακτοφυλακής του Σαν Ντιέγκο γύρω στη 1 π.μ. την Παρασκευή, εκκινώντας την επιχείρηση διάσωσης.

Οι ομάδες αναζήτησης βρήκαν τα συντρίμμια του σκάφους να επιπλέουν στο νερό, ενώ ένα πλήρωμα αεροσκάφους από τη βάση Ακτοφυλακής της Βέντουρα συνέχισε να αναζητά.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν σε διάφορα νοσοκομεία στο Σαν Ντιέγκο για ιατρική αξιολόγηση και θεραπεία.

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Το Μεξικανικό προξενείο στο Σαν Ντιέγκο επιβεβαίωσε ότι και οι 16 επιζώντες ήταν Μεξικανοί υπήκοοι.

Οι υπάλληλοι της Τελωνειακής και Συνοριακής Προστασίας έχουν ανακρίνει τα διασωθέντα άτομα στο πλαίσιο μιας συνεχιζόμενης έρευνας για το περιστατικό.

Η ακριβής αιτία του ανατροπής του σκάφους δεν έχει γίνει δημόσια γνωστή από τις αρχές. Επίσης δεν έχουν δημοσιοποιηθεί περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα των 11 αγνοουμένων.

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