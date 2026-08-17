Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Επιστήμονες προειδοποιούν για την επικίνδυνη τάση των influencers να πλησιάζουν καρχαρίες προκειμένου να δημιουργήσουν εντυπωσιακό περιεχόμενο για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η πρακτική αυτή θέτει σε άμεσο κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή, ενώ παράλληλα προκαλεί στρες στα ζώα και διαστρεβλώνει την αντίληψη του κοινού για τη φύση των αρπακτικών.

Πολλά περιστατικά επιθέσεων έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια, με τους ερευνητές να επισημαίνουν την αύξηση των ατυχημάτων που συνδέονται άμεσα με τη φωτογράφιση και τη βιντεοσκόπηση καρχαριών.

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Οι επιστήμονες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την απερισκεψία που επιδεικνύουν πολλοί influencers, οι οποίοι επιλέγουν να κολυμπήσουν δίπλα σε καρχαρίες για να βγάλουν μια εντυπωσιακή φωτογραφία ή να τραβήξουν ένα βίντεο για τους χιλιάδες ακολούθους τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι influencers βάζουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο

Αν και οι επιθέσεις καρχαρίων κατά ανθρώπων σπανίζουν, έχουν αυξηθεί τα περιστατικά με ανθρώπους να πλησιάζουν τα ζώα και να τα μετατρέπουν «πειραματόζωα» για χάρη των social media. Ο αριθμός των καταγεγραμμένων επιθέσεων καρχαρίων στους ανθρώπους έχει παραμείνει περίπου στα 70 τον χρόνο κατά μέσο όρο τις τελευταίες τρεις δεκαετίες.

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Σύμφωνα με ερευνητές του International Shark Attack File, τα τελευταία τρία χρόνια καταγράφεται αύξηση των επιθέσεων που συνδέονται με ανθρώπους οι οποίοι κινηματογραφούν καρχαρίες.

Influencers warned to stop taking selfies with sharks after series of attacks https://t.co/6paCEH0Nz6 August 16, 2026

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Βραζιλιάνας influencer Ταγιάνε Νταλάζεν που δέχθηκε επίθεση από καρχαρία κατά τη διάρκεια καταδυτικής εκδρομής. Ο καρχαρίας, μήκους άνω των δύο μέτρων, δάγκωσε τον μηρό της και την κράτησε κάτω από το νερό για αρκετά δευτερόλεπτα, προκαλώντας της βαθιά τραύματα.

Η ίδια ανέφερε ότι πριν μπει στο νερό είχε παρατηρήσει κάτι ασυνήθιστο: υπήρχαν πολλοί καρχαρίες στην επιφάνεια και αργότερα έμαθε ότι οι διοργανωτές της εκδρομής τούς τάιζαν προκειμένου να προσεγγίζουν τους τουρίστες.

Τον Φεβρουάριο του 2025, τουρίστρια στην Καραϊβική φέρεται να έχασε και τα δύο χέρια της όταν προσπάθησε να φωτογραφίσει έναν καρχαρία-ταύρο από ρηχά νερά. Δύο μήνες αργότερα, ένας άνδρας που βούτηξε με αναπνευστήρα στα ανοικτά του Ισραήλ σκοτώθηκε από καρχαρίες, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ενώ φέρεται να προσπαθούσε να τραβήξει φωτογραφία με selfie stick.

Το πρόβλημα, σύμφωνα με τους επιστήμονες, είναι ότι τα social media δημιουργούν την εντύπωση πως οι καρχαρίες είναι πολύ λιγότερο επικίνδυνοι απ’ ό,τι στην πραγματικότητα και ότι η στενή επαφή μαζί τους είναι ασφαλής.

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Influencers swimming with sharks to create content have bitten off more than they can chew.



A rise in social media videos showing people swimming close to sharks, touching and even riding them, has left experts concerned



🔗 https://t.co/E6ZATUCmAI pic.twitter.com/p8EIYUUark — The Telegraph (@Telegraph) August 16, 2026

«Βλέπω πλέον βίντεο με επιθέσεις καρχαριών κάθε εβδομάδα», δήλωσε η ειδικός Κρίστιαν Πάρτον, προειδοποιώντας ότι η τάση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε ακόμη σοβαρότερα περιστατικά. «Μιλάμε για ένα πραγματικό κορυφαίο αρπακτικό. Δεν θα πήγαινες στο Σερενγκέτι και θα προσπαθούσες να βάλεις το χέρι σου στο πρόσωπο ενός λιονταριού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι επιστήμονες υποστηρίζουν επίσης ότι η προσέγγιση και το άγγιγμα των καρχαριών δεν είναι μόνο επικίνδυνα για τους ανθρώπους αλλά μπορεί να προκαλούν στρες στα ίδια τα ζώα, επηρεάζοντας ακόμη και την υγεία και την αναπαραγωγή τους.

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Η διαμάχη αφορά και γνωστούς δημιουργούς περιεχομένου που έχουν κάνει τις στενές επαφές με καρχαρίες μέρος της διαδικτυακής παρουσίας τους.

Τα βίντεο στέλνουν το λάθος μήνυμα

Η 38χρονη Ocean Ramsey, η οποία έγινε γνωστή από φωτογραφίες της να κολυμπά δίπλα σε έναν τεράστιο λευκό καρχαρία, υποστηρίζει ότι στόχος της είναι η προστασία και η εκπαίδευση για τους καρχαρίες. Όπως λέει, τα ζώα είναι εκείνα που επιλέγουν να την πλησιάσουν.

Άλλοι ειδικοί, ωστόσο, διαφωνούν. Ο θαλάσσιος βιολόγος Ερίκ Κλουά εκτιμά ότι τα βίντεο αυτά στέλνουν στο κοινό το λάθος μήνυμα: «Κοίτα! Άγγιξε τον καρχαρία, δεν θα σου συμβεί τίποτα».

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Την ίδια άποψη εκφράζει και ο ειδικός στους καρχαρίες Τζακ Κούπερ, ο οποίος διερωτάται πώς το να πλησιάζει κάποιος έναν καρχαρία, να τον αγγίζει ή ακόμη και να τον «καβαλά» μπορεί να συμβάλει στην προστασία του.

Υπενθυμίζουμε ότι τον προηγούμενο μήνα, ο Νεοζηλανδός influencer Χένρι Γκιμπς τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από επίθεση καρχαρία, ενώ έκανε ψαροντούφεκο στα Φίτζι, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει να χάσει το δεξί του πόδι.

Τη στιγμή της επίθεσης, οι δύτες που βρίσκονταν μαζί του τον ανέσυραν άμεσα από τη θάλασσα και του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε τέσσερις χειρουργικές επεμβάσεις και χρειάστηκε μοσχεύματα δέρματος στο τραυματισμένο πόδι.

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