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Τα μέτρα περιλαμβάνουν την υποχρεωτική χρήση οδηγών σε 189 τοποθεσίες υψηλού κινδύνου και αυστηρές διαδικασίες ελέγχου πριν από την ανάβαση.

Οι πεζοπόροι υποχρεούνται πλέον να υποβάλλουν δηλώσεις υγείας και να διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη για την ασφαλή διεξαγωγή των δραστηριοτήτων τους.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες περιορίζουν επίσης τις επικίνδυνες πρακτικές ταχείας ορειβασίας που εφαρμόζουν ορισμένοι πεζοπόροι για λόγους εντυπωσιασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η κυβέρνηση στοχεύει στη μείωση των ατυχημάτων και τον περιορισμό του κόστους των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης που απαιτούν σημαντικούς πόρους.

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Οι αρχές της Μαλαισίας θεσπίζουν νέους κανόνες για τους πεζοπόρους, μετά την κατακόρυφη αύξηση των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης που συνδέονται με τάσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα μέτρα περιλαμβάνουν την υποχρεωτική χρήση οδηγών σε 189 τοποθεσίες υψηλού κινδύνου σε όλη τη χώρα, καθώς και διαδικασίες ελέγχου των πεζοπόρων πριν από την ανάβαση, όπως μετέδωσε την Τετάρτη το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Bernama.

Η πεζοπορία κερδίζει συνεχώς έδαφος στη Μαλαισία, παρά το γεγονός ότι περίπου η μισή έκταση της χώρας καλύπτεται από τροπικό δάσος, όπου οι υψηλές θερμοκρασίες και η υγρασία αποτελούν συνηθισμένα φαινόμενα.

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Επιπλέον, η πυκνή βλάστηση καθιστά εύκολο για τους πεζοπόρους να χαθούν, εάν απομακρυνθούν από τα σηματοδοτημένα μονοπάτια. Στις δημοφιλείς διαδρομές περιλαμβάνεται η ανάβαση στο όρος Κιναμπαλού (Mount Kinabalu) —ένα βουνό ύψους 4.095 μέτρων στο Βόρνεο— ή οι πολυήμερες πεζοπορίες στη ζούγκλα του Γκουνουνγκ Ταχάν (Gunung Tahan), όπου βρίσκεται το υψηλότερο σημείο της χερσονησιακής Μαλαισίας, το όρος Ταχάν (Mount Tahan), με υψόμετρο 2.187 μέτρων.

Ωστόσο, υπάρχουν και διαδρομές για όσους δεν επιθυμούν να απομακρυνθούν από την πόλη, όπως ο λόφος Πενάνγκ (Penang Hill) στο Τζορτζ Τάουν ή το πάρκο KL Forest Eco Park στην Κουάλα Λουμπούρ.

Οι νέοι κανόνες, που θεσπίστηκαν από το Υπουργείο Φυσικών Πόρων και Περιβαλλοντικής Βιωσιμότητας (NRES), αποσκοπούν -όπως αναφέρει το CNN– στη μείωση του κινδύνου ατυχημάτων και της ανάγκης για δαπανηρές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης (SAR).

Ο αναπληρωτής υπουργός του NRES, Syed Ibrahim Syed Noh, δήλωσε στο πρακτορείο Bernama ότι ορισμένοι πεζοπόροι ξεκινούν την πορεία τους χωρίς την κατάλληλη προετοιμασία ή κινούνται σε μη εγκεκριμένες διαδρομές.

«Προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η μείωση του κινδύνου να χαθούν οι πεζοπόροι και η πρόληψη ατυχημάτων, ελαχιστοποιώντας έτσι την ανάγκη για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, οι οποίες απαιτούν σημαντικούς οικονομικούς πόρους και ανθρώπινο δυναμικό», δήλωσε ο Noh, σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης.

«Η προσέγγισή μας αποσκοπεί στην πρόληψη περιστατικών προτού αυτά συμβούν, μειώνοντας τους κινδύνους που σχετίζονται με την υπερβολική κόπωση, τον αποπροσανατολισμό και άλλες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης», πρόσθεσε. Οι διαδικασίες ελέγχου πριν από την ανάβαση περιλαμβάνουν πλέον δηλώσεις υγείας, ελέγχους ιατρικού ιστορικού και ασφαλιστική κάλυψη, ανέφερε ο Noh.

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«Τα μέτρα αυτά επιτρέπουν τον έγκαιρο εντοπισμό των ορειβατών υψηλού κινδύνου, προτού τους επιτραπεί να προβούν σε ορειβατικές δραστηριότητες», πρόσθεσε.

Επιπλέον, τόσο το Τμήμα Άγριας Ζωής και Εθνικών Πάρκων όσο και η Δασική Υπηρεσία της πολιτείας Περάκ —όπου πέρυσι έχασε τη ζωή του ένας 34χρονος πεζοπόρος— έχουν λάβει μέτρα για τον περιορισμό των δραστηριοτήτων “compressed hike” σε περιοχές υψηλού κινδύνου, δήλωσε ο Noh.

Ο όρος αναφέρεται σε μια πρακτική κατά την οποία μια πεζοπορική διαδρομή ολοκληρώνεται σε πολύ λιγότερο χρόνο από τον συνηθισμένο.

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Ο Muzafar Mohamad, ορεινός οδηγός της Δασικής Υπηρεσίας του Περάκ, δήλωσε ότι αυτού του είδους οι πεζοπορίες ενέχουν σημαντικούς κινδύνους.

«Η τάση του “compressed hike” ή της πεζοπορίας μικρής διάρκειας, η οποία κερδίζει συνεχώς έδαφος, απαιτεί πολύ πιο σχολαστικό σχεδιασμό, καθώς ο χρόνος της διαδρομής περιορίζεται στο ένα τρίτο περίπου του αρχικού προγράμματος», δήλωσε ο Mohamad στο πρακτορείο Bernama, σε άρθρο που δημοσιεύτηκε στα τέλη Μαΐου.

«Όταν ο χρόνος της πεζοπορίας μειώνεται, περιορίζονται και τα περιθώρια λάθους. Γι’ αυτόν τον λόγο, ο επιχειρησιακός σχεδιασμός, η φυσική κατάσταση και η διαχείριση κινδύνων απαιτούν πολύ πιο λεπτομερή προετοιμασία», πρόσθεσε.

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Στο πρόβλημα συμβάλλει επίσης ένας αυξανόμενος αριθμός των λεγόμενων «express hikers» (πεζοπόρων που επιδιώκουν την ταχύτητα), οι οποίοι ωθούνται από την επιθυμία να «συμπληρώσουν» τη λίστα των βουνών που έχουν επισκεφθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Ορισμένοι πεζοπόροι μεταφέρουν ελάχιστο εξοπλισμό προκειμένου να μοιάζουν με επαγγελματίες δρομείς ορεινού τρεξίματος στο περιεχόμενο που αναρτούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως δήλωσαν ειδικοί στο πρακτορείο Bernama σε ξεχωριστό άρθρο που δημοσιεύτηκε στα τέλη Μαΐου.

«Υπάρχουν πεζοπόροι που εστιάζουν τόσο πολύ στη δημιουργία ενδιαφέροντος περιεχομένου, ώστε είναι πρόθυμοι να αναλάβουν ρίσκα και να παραμελήσουν την ασφάλειά τους», δήλωσε η οδηγός βουνού Norimah Abd Karim.

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Το CNN επικοινώνησε με το Υπουργείο Φυσικών Πόρων και Περιβαλλοντικής Βιωσιμότητας της Μαλαισίας, καθώς και με το Τμήμα Άγριας Ζωής και Εθνικών Πάρκων, ζητώντας σχόλιο.

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