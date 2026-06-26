Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων εντόπισε δεκαοκτώ influencers και streamers που προωθούσαν παράνομες πλατφόρμες τυχερών παιχνιδιών στο διαδίκτυο.

Η Αρχή κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά στη Δικαιοσύνη, καθώς οι συγκεκριμένοι δημιουργοί περιεχομένου κατευθύνουν το κοινό τους, το οποίο περιλαμβάνει πολλούς νέους, προς μη αδειοδοτημένους παρόχους.

Το κράτος επιχειρεί πλέον να αποδομήσει ολόκληρη την αλυσίδα του παράνομου στοιχηματισμού, στοχεύοντας όχι μόνο τις ιστοσελίδες αλλά και όσους διευκολύνουν τη λειτουργία τους.

Η ΕΕΕΠ προειδοποιεί ότι οι έλεγχοι θα είναι συνεχείς, επιβάλλοντας αυστηρά πρόστιμα σε όσους χρησιμοποιούν την επιρροή τους για να προωθήσουν παράνομες δραστηριότητες.

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Η υπόθεση των 18 influencers που μπήκαν στο στόχαστρο της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων δεν είναι απλώς μία ακόμη δικογραφία. Είναι καμπανάκι. Και μάλιστα δυνατό. Γιατί εδώ δεν μιλάμε μόνο για παράνομες πλατφόρμες που ξεφυτρώνουν στο διαδίκτυο αλλάζοντας ονόματα, διευθύνσεις και εφαρμογές. Μιλάμε για ανθρώπους με τεράστια απήχηση στα social media, που φέρονται να λειτουργούσαν ως κράχτες ενός σκοτεινού κυκλώματος, οδηγώντας κοινό και, σύμφωνα με την ΕΕΕΠ, σε πολλές περιπτώσεις και ανήλικους σε μη αδειοδοτημένο τζόγο.

Ο πρόεδρος της ΕΕΕΠ, Αντώνης Βαρθολομαίος, αποκάλυψε ότι η Αρχή τεκμηρίωσε 18 περιπτώσεις influencers και streamers που προωθούσαν μη εξουσιοδοτημένους παρόχους και ήδη έχει κατατεθεί μηνυτήρια αναφορά, ώστε οι υποθέσεις να πάρουν τον δρόμο της Δικαιοσύνης. Οι λογαριασμοί αυτοί, στο σύνολό τους, είχαν πάνω από 3 εκατομμύρια followers. Δηλαδή δεν μιλάμε για περιθωριακές περιπτώσεις. Μιλάμε για μαζική επιρροή.

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Και εδώ είναι το μεγάλο θέμα: όταν ένας influencer προωθεί παράνομο στοίχημα, δεν κάνει απλώς «διαφήμιση». Νομιμοποιεί στη συνείδηση του κοινού κάτι που είναι παράνομο. Το παρουσιάζει ως εύκολη ευκαιρία, ως γρήγορο κέρδος, ως παιχνίδι χωρίς συνέπειες. Μόνο που οι συνέπειες υπάρχουν. Και είναι βαριές.

«Η μάχη θα είναι συνεχής»

Η HuffPost μίλησε με τον Αντώνη Βαρθολομαίο, ο οποίος έστειλε καθαρό μήνυμα ότι η μάχη απέναντι στον παράνομο τζόγο δεν θα είναι ούτε αποσπασματική ούτε επικοινωνιακή. Θα είναι συνεχής.

Όπως τόνισε, η ΕΕΕΠ θα σηκώνει «κάθε πέτρα» για να εντοπίζει όσους εμπλέκονται στην προώθηση, διευκόλυνση ή διεξαγωγή παράνομου στοιχηματισμού και θα στέλνει τα στοιχεία στη Δικαιοσύνη και στις αρμόδιες αρχές του κράτους, όπως η Αστυνομία. Με απλά λόγια: όποιος νομίζει ότι μπορεί να χρησιμοποιεί το κοινό του, τους followers του ή την πλατφόρμα του για να οδηγεί κόσμο στον παράνομο τζόγο, πρέπει πλέον να γνωρίζει ότι δεν κινείται στο απυρόβλητο.

Και αυτό είναι το κρίσιμο σημείο. Μέχρι σήμερα, η παράνομη μδραστηριότητα εκμεταλλευόταν την ταχύτητα του διαδικτύου. Ένα site έκλεινε, άλλο άνοιγε. Ένα domain έμπαινε στη μαύρη λίστα, άλλο εμφανιζόταν. Μία εφαρμογή εξαφανιζόταν, μία άλλη έπαιρνε τη θέση της. Τώρα, όμως, το κράτος επιχειρεί να χτυπήσει όχι μόνο την πλατφόρμα, αλλά και όλη την αλυσίδα: τον πάροχο, τον διαφημιστή, τον μεσάζοντα, τον influencer, ακόμη και τα σημεία που διευκολύνουν την πρόσβαση.

Τα νούμερα δείχνουν το μέγεθος του προβλήματος

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Η νόμιμη αγορά τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα είναι ήδη τεράστια. Το 2025 τα συνολικά πονταρίσματα έφτασαν τα 16,73 δισ. ευρώ, ενώ τα μικτά έσοδα των παρόχων διαμορφώθηκαν στα 3,07 δισ. ευρώ. Το online παιχνίδι είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής: μόνο μέσω διαδικτύου τα πονταρίσματα ανήλθαν στα 7,73 δισ. ευρώ το 2025, από 6,91 δισ. ευρώ το 2024, ενώ τα έσοδα των διαδικτυακών εταιρειών έφτασαν τα 1,19 δισ. ευρώ.

Απέναντι σε αυτή τη νόμιμη, φορολογημένη και ελεγχόμενη αγορά, υπάρχει η μαύρη αγορά. Και δεν είναι μικρή. Για το 2025, η εκτίμηση είναι ότι περίπου 900.000 Έλληνες, δηλαδή το 10,5% του πληθυσμού, συμμετείχαν σε παράνομα παιχνίδια, με εκτιμώμενο κύκλο κοντά στα 2 δισ. ευρώ και απώλεια δημοσίων εσόδων που υπολογίζεται στα 400 εκατ. ευρώ. Για το 2024, τα στοιχεία έδειχναν 799.000 πολίτες, κύκλο 1,67 δισ. ευρώ και μέση δαπάνη 2.089 ευρώ ανά παίκτη.

Αυτά τα νούμερα εξηγούν γιατί η υπόθεση των influencers δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως «παρωνυχίδα». Είναι η βιτρίνα ενός τεράστιου οικονομικού και κοινωνικού προβλήματος.

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Νόμιμες πλατφόρμες, μαύρη λίστα και κυνηγητό

Στο νόμιμο σκέλος, η ΕΕΕΠ τηρεί τη λεγόμενη white list, δηλαδή τον κατάλογο των αδειοδοτημένων παρόχων. Η αγορά μιλά σήμερα για περίπου 19 εταιρείες με άδεια ΕΕΕΠ, από τις οποίες περίπου 14 προσφέρουν ενεργά στοιχηματικό προϊόν, ενώ κάποιες δραστηριοποιούνται κυρίως σε online casino ή δεν έχουν ακόμη πλήρη εμπορική λειτουργία.

Στο παράνομο σκέλος, όμως, η εικόνα είναι αποκαλυπτική. Οι ιστότοποι που έχουν ενταχθεί στη blacklist της ΕΕΕΠ εκτινάχθηκαν στις 12.642 το 2025, από 9.590 το 2024. Και το πρόβλημα είναι ότι οι παράνομες πλατφόρμες μεταλλάσσονται γρήγορα. Αλλάζουν domain, εμφανίζονται μέσω εφαρμογών κινητών, κρύβονται πίσω από affiliates και χρησιμοποιούν influencers για να παρακάμπτουν την απαγόρευση.

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Γι’ αυτό και το νέο πλαίσιο βάζει στο στόχαστρο όχι μόνο τα sites, αλλά και τις εφαρμογές, τους λογαριασμούς, τους μεσάζοντες και όσους κάνουν εμπορική επικοινωνία για παράνομους παρόχους. Για τους «κράχτες» και όσους προωθούν μη αδειοδοτημένο τζόγο προβλέπονται πρόστιμα από 5.000 έως 50.000 ευρώ ανά παράβαση.

Το πιο επικίνδυνο κομμάτι: οι νέοι και οι ανήλικοι

Το πιο ανησυχητικό δεν είναι μόνο το χρήμα. Είναι το κοινό. Η ΕΕΕΠ έχει επισημάνει ότι ο παράνομος διαδικτυακός τζόγος πλήττει κυρίως τη νεολαία. Στην έρευνα για το 2024, το 52,2% των παικτών μη αδειοδοτημένων παιχνιδιών ήταν έως 44 ετών, ενώ οι ηλικίες 18-34 εμφανίζουν τη μεγαλύτερη διείσδυση. Υπάρχει μάλιστα σημαντικό ποσοστό φοιτητών και μαθητών μεταξύ όσων παίζουν σε μη αδειοδοτημένο περιβάλλον.

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Αυτό κάνει την εμπλοκή influencers ακόμη πιο βαριά. Γιατί ο influencer δεν είναι μια απλή διαφημιστική πινακίδα. Είναι πρόσωπο εμπιστοσύνης για το κοινό του. Και όταν το κοινό αυτό περιλαμβάνει ανήλικους ή πολύ νέους ανθρώπους, τότε η ευθύνη γίνεται ακόμη μεγαλύτερη.

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Ο παράνομος τζόγος υπόσχεται ανωνυμία, μη φορολόγηση, καλύτερα bonus, εύκολες καταθέσεις και γρήγορα κέρδη. Στην πραγματικότητα, όμως, δεν προσφέρει καμία προστασία. Δεν εγγυάται ότι ο παίκτης θα πάρει τα κέρδη του. Δεν έχει όρια υπεύθυνου παιχνιδιού. Δεν ελέγχει αν ο παίκτης είναι ανήλικος ή ευάλωτος. Δεν αφήνει φορολογικό αποτύπωμα. Και, τελικά, δεν είναι παιχνίδι. Είναι παγίδα.

Δεν αρκεί το «κατεβάστε το site»

Η υπόθεση αυτή δείχνει ότι η μάχη κατά του παράνομου τζόγου δεν μπορεί να μείνει σε τεχνικό επίπεδο. Δεν αρκεί να μπλοκάρεται ένα domain. Χρειάζεται να εντοπίζεται ποιος το διαφημίζει, ποιος το χρηματοδοτεί, ποιος το διευκολύνει, ποιος το προωθεί και ποιος βγάζει χρήματα από αυτό.

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Η ΕΕΕΠ φαίνεται αποφασισμένη να περάσει σε αυτή τη νέα φάση. Και σωστά. Γιατί ο παράνομος τζόγος δεν είναι απλώς οικονομική παραβατικότητα. Είναι απώλεια δημοσίων εσόδων, απειλή για τη νόμιμη αγορά, κίνδυνος για τους παίκτες και ειδικά για τους νέους, αλλά και πεδίο όπου μπορεί να ακουμπά μαύρο χρήμα και οργανωμένα κυκλώματα.

Αν κάτι πρέπει να μείνει από αυτή την υπόθεση, είναι ότι η εποχή της ατιμωρησίας πρέπει να τελειώσει. Και να τελειώσει από όλους τους κρίκους της αλυσίδας. Από τις παράνομες πλατφόρμες μέχρι τους διαφημιστές τους. Από τους τεχνικούς διαύλους μέχρι τους influencers που, έναντι αμοιβής, οδηγούν χιλιάδες νέους ανθρώπους στην πιο επικίνδυνη πλευρά του διαδικτυακού «παιχνιδιού».

Η μάχη, όπως λέει και ο Αντώνης Βαρθολομαίος, θα είναι συνεχής. Και πρέπει να είναι. Γιατί εδώ δεν παίζεται απλώς στοίχημα. Παίζεται η προστασία των πολιτών, η αξιοπιστία της αγοράς και η δυνατότητα του κράτους να μη βλέπει τον ψηφιακό υπόκοσμο να θησαυρίζει μπροστά στα μάτια του