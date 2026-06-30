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Οι περισσότεροι άνθρωποι εμπιστεύονται τη γνώμη του κοινωνικού τους κύκλου όταν λαμβάνουν αποφάσεις για μία αγορά.

Όπως δείχνουν τα στοιχεία όμως από το Statista Consumer Insights, αυτός ο κύκλος έχει διερυνθεί καθώς πολλοί εμπιστεύονται επίσης τους «φίλους» τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τους οποίους μάλιστα αισθάνονται μια οικειότητα: τους influencers.

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Οι influencers ασκούν επί του παρόντος τη μεγαλύτερη δύναμη στις αποφάσεις αγοράς των καταναλωτών στη Βραζιλία, τη Νότια Αφρική, την Κίνα και την Ινδία, σύμφωνα με την έρευνα που είναι αντιπροσωπευτική των διαδικτυακών πληθυσμών των χωρών.

Ενώ η επιρροή των influencers έχει αυξηθεί στη Βραζιλία και την Ινδία, έχει μειωθεί πρόσφατα στην Κίνα, αλλά παρόλα αυτά παρέμεινε σε υψηλό επίπεδο.

Στις περισσότερες άλλες χώρες, η τάση να εμπιστεύονται οι καταναλωτές για τις αγορές τους φαίνεται πως κερδίζει έδαφος.

Η Γαλλία και η Αυστρία, καθώς και το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Σουηδία και η Ιαπωνία ήταν μεταξύ των χωρών που δεν έδιναν ιδιαίτερη σημασία στους influencers, παρόλο που το κοινό τους αυξανόταν και σε αυτές τις χώρες.

Μεταξύ των Ευρωπαίων, οι Βρετανοί ήταν περισσότερο «υπό την επήρεια» των influencers με ένα 29% να λένε ότι είχαν κάνει μια αγορά επειδή μια διασημότητα ή influencer διαφήμιζε το προϊόν.

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