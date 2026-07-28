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Ο Νεοζηλανδός influencer Χένρι Γκιμπς τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από επίθεση καρχαρία, ενώ έκανε ψαροντούφεκο στα Φίτζι, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει να χάσει το δεξί του πόδι.

Τη στιγμή της επίθεσης, οι δύτες που βρίσκονταν μαζί του τον ανέσυραν άμεσα από τη θάλασσα και του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε τέσσερις χειρουργικές επεμβάσεις και χρειάστηκε μοσχεύματα δέρματος στο τραυματισμένο πόδι, σύμφωνα με τη Daily Mail.

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Παρά τη σοβαρότητα του τραυματισμού, το πόδι του έχει ανακτήσει πλήρως τη λειτουργικότητά του. Ο ίδιος δημοσίευσε στο Instagram βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης, αναφέροντας ότι αισθάνεται ιδιαίτερα τυχερός που διατήρησε το πόδι του και ότι η ανάρρωσή του εξελίσσεται θετικά.

«Είναι πιθανό η αναταραχή από το σκάφος, οι ήχοι των ψαροντούφεκων μας και η δραστηριότητα στο νερό να έκαναν σταδιακά αυτόν τον καρχαρία να δείξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον ή να ενθουσιαστεί. Δεν θα μάθω ποτέ τι προκάλεσε την αλλαγή, αλλά τελικά άρχισε να κάνει κύκλους από κάτω μας, έγινε όλο και πιο ταραγμένος και μάλιστα όρμησε προς το σκάφος».

«Προς το παρόν, απλώς νιώθω πολύ τυχερός και εκτιμώ ακόμα περισσότερο τη ζωή».

Στη συνέχεια μοιράστηκε και ορισμένες συμβουλές προς όσους κάνουν καταδύσεις ή ψαροντούφεκο σε περιοχές όπου υπάρχουν καρχαρίες:

«Αν η συμπεριφορά ενός καρχαρία αρχίσει να αλλάζει, τερματίστε την κατάδυση και απομακρυνθείτε. Στους τροπικούς, προτιμήστε απλές μαύρες στολές κατάδυσης. Έχω ακούσει από τότε για αρκετά περιστατικά με γκρίζους καρχαρίες των υφάλων που αφορούσαν δύτες που φορούσαν στολές κατάδυσης με καμουφλάζ. Αν ένας καρχαρίας είναι ταραγμένος, απρόβλεπτος ή όλο και πιο επιθετικός, μην το αγνοήσετε. Μην κρίνετε τον κίνδυνο από το μέγεθος του καρχαρία».