Μια απίστευτη ανακάλυψη έκανε Βρετανίδα τουρίστρια, η οποία σε βίντεο που κοινοποίησε στον λογαριασμό της στο Instagram, φαίνεται πως αδυνατεί να πιστέψει ότι το συγκεκριμένο μέρος δεν βρίσκεται κάπου στις Κυκλάδες, αλλά στο Βιετνάμ.

Πρόκειται για την Μαρίνα Son-Tra στο ντα Νανγκ, την οποία συνηθίζουν να επισκέπτονται τουρίστες με «μικρότερο» πορτοφόλι, μιας και οι τιμές είναι αρκετά προσιτές για τους περισσότερους.

«Δεν είχα λεφτά για τη Σαντορίνη. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό δεν είναι στην Ελλάδα, έχω εμμονή, είναι τρελό», δηλώνει στο vlog που δημοσίευσε στα social media η νεαρή Βρετανίδα που ταξίδεψε στο Βιετνάμ.

Μέσα από το εν λόγω βίντεο, διακρίνονται τοπία που θυμίζουν αρκετά Κυκλάδες. Μικρά σοκάκια, καταστήματα που μοιάζουν με ελληνικά ταβερνάκια και γενικότερα χρώματα που είναι εμπνευσμένα από κάποιο ελληνικό νησί.