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Λίγες ώρες μετά τη συνάντηση Κάλας–Φιντάν στις Βρυξέλλες, ακολούθησε νέα δήλωση της ύπατης εκπροσώπου εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή και των «27», με την οποία απορρίπτεται κατηγορηματικά η επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από το Κοινοβούλιο της Λιβύης.

Η νέα παρέμβαση έρχεται σε συνέχεια της χθεσινής κοινής δήλωσης του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, και της προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, οι οποίοι χαρακτήρισαν τη συμφωνία «άκυρη και ανυπόστατη», επαναβεβαιώνοντας την αλληλεγγύη της ΕΕ προς την Ελλάδα και την Κύπρο.

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«Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την έντονη λύπη της για την επικύρωση, στις 20 Οκτωβρίου 2026, από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, του Μνημονίου Κατανόησης Τουρκίας–Λιβύης του 2019 για την οριοθέτηση περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο», αναφέρεται στη νέα ανακοίνωση.

Υπενθυμίζοντας τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2019 και του Ιουνίου 2025, η ΕΕ υπογραμμίζει ότι η θέση της παραμένει σταθερή και σαφής: «Το Μνημόνιο Κατανόησης Τουρκίας–Λιβύης παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών και δεν συνάδει με το Δίκαιο της Θάλασσας. Είναι άκυρο και ανυπόστατο και δεν μπορεί να παραγάγει έννομες συνέπειες για τρίτα κράτη».

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση τονίζει ότι έχει στρατηγικό συμφέρον στη διατήρηση ενός σταθερού και ασφαλούς περιβάλλοντος στην Ανατολική Μεσόγειο και καλεί όλες τις χώρες να σέβονται τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών μελών, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Η ενόχληση των Βρυξελλών είναι πλέον έκδηλη, όπως αποτυπώνεται στις διαδοχικές παρεμβάσεις των κορυφαίων ευρωπαϊκών θεσμών, αλλά και στην απευθείας επισήμανση των ευρωπαϊκών ενστάσεων από την Κάλας προς τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών. Μένει, ωστόσο, να φανεί εάν η αντίδραση της ΕΕ θα έχει και πρακτικές συνέπειες για την Άγκυρα και την Τρίπολη ή εάν θα περιοριστεί, για ακόμη μία φορά, στο επίπεδο της λεκτικής καταδίκης.