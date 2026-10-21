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Οι άμαξες με άλογα, oι άνδρες με ψηλά μαύρα καπέλα και οι τουρίστες που κάνουν βόλτες αποτελούν χαρακτηριστικές εικόνες του Central Park της Νέας Υόρκης, αλλά σε λίγα χρόνια θα αποτελούν παρελθόν.

Ακτιβιστές και οργανώσεις για την προστασία των δικαιωμάτων των ζώων καταγγέλλουν ότι τα άλογα υποβάλλονται σε απάνθρωπες και επικίνδυνες συνθήκες, άρα η παράδοση που ξεκίνησε τον 19ο αιώνα πρέπει να σταματήσει, όπως υποστηρίζουν.

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Την Πέμπτη, οι δημοτικοί σύμβουλοι της Νέας Υόρκης αναμένεται να ψηφίσουν νομοσχέδιο που προβλέπει την απαγόρευση των αμαξών από την 1η Ιουνίου 2028. Ο δήμαρχος Ζοχράν Μαμντάνι υποστηρίζει την πρωτοβουλία, τονίζοντας ότι «αυτή η βιομηχανία φτάνει στο τέλος της».

After years of political back-and-forth and several violent mishaps in Central Park, New York City is set to ban horse-drawn carriages in less than two years, City Council Speaker Julie Menin announced Tuesday. https://t.co/7okSl6GpDV https://t.co/GUhtkC2MWQ — ABC News (@ABC) October 14, 2026

Σύμφωνα με το Reuters, ο δήμος της Νέας Υόρκης καλείται να συντάξει σχέδιο μετάβασης έως τον Απρίλιο, προτείνοντας μέτρα αποζημίωσης των επαγγελματιών και να εξακριβωθεί τι θα γίνει με τα ζώα. Το νομοσχέδιο απαγορεύει τη σφαγή των αλόγων. Θα απαγορεύεται επίσης η πώλησή τους σε επιχειρήσεις που προσφέρουν βόλτες με άμαξα σε άλλες πόλεις, ενώ ο δήμος θα εξετάσει το ενδεχόμενο αποζημίωσης των ιδιοκτητών για την αξία των επιχειρήσεών τους.

Αφορμή στάθηκε ο θάνατος ενός 18χρονου τουρίστα

Αφορμή για να προωθηθεί το νομοσχέδιο στάθηκε ο θάνατος ενός 18χρονου τουρίστα από την Ινδία στις 17 Ιουνίου, ο οποίος εκσφενδονίστηκε από την άμαξα στην οποία επέβαινε, μόλις το άλογο αφηνίασε επειδή ο αμαξάς απομακρύνθηκε για να βγάλει φωτογραφία την οικογένεια του άτυχου νεαρού.

Η οικογένεια του 18χρονου εξέφρασε την υποστήριξή της προς το νομοσχέδιο και ζήτησε να λάβει αποζημίωση ύψους 50 εκατομμυρίων δολαρίων από τον δήμο.

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«Αφού δεν κάνω κάτι παράνομο, πώς έρχεστε να καταστρέψετε την επιχείρησή μου;»

Μία τέτοια αλλαγή συγκεντρώνει αρνητικές αντιδράσεις από ιδιοκτήτες αμαξών, οδηγούς και φροντιστές στάβλων, οι οποίοι φοβούνται ότι θα μείνουν άνεργοι.

Ο Αχμέτ Μπιλιτσί, 52 ετών, μεγάλωσε σε φάρμα στην Τουρκία και έγινε αμαξάς το 2003, λίγο μετά τη μετανάστευσή του στις ΗΠΑ, πριν αποκτήσει τη δική του επιχείρηση. Όπως εξηγεί, η εργασία του είναι οικονομικά προσοδοφόρα, εξασφαλίζοντας ένα εξαψήφιο ετήσιο εισόδημα. Για παράδειγμα, μια βόλτα 20 λεπτών κοστίζει πάνω από 70 δολάρια.

«Έχω νόμιμη άδεια από την πόλη. Αφού δεν κάνω κάτι παράνομο, πώς έρχεστε να καταστρέψετε την επιχείρησή μου;».

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Στο ίδιο πνεύμα κινείται η στάση του συνδικάτου εργαζομένων στις μεταφορές (Transport Workers Union). «Τα άλογα του Central Park είναι εμβληματικά. Αποτελούμε μέρος της ιστορίας της πόλης, όπως το Άγαλμα της Ελευθερίας και το Empire State Building», δήλωσε η Κριστίνα Χάνσεν, ιδιοκτήτρια άμαξας και εκπρόσωπος των συνδικαλιστών, η οποία καταδίκασε το νομοσχέδιο.

Διχασμένοι οι τουρίστες

Η απαγόρευση των αμαξών διχάζει και τους τουρίστες. Από την μία, ο Νταν Παντίγια, τουρίστας από την Καλιφόρνια, έκλεισε βόλτα με άμαξα θεωρώντας ότι είναι η τελευταία του ευκαιρία. «Με προβληματίζει η κατάργηση. Είναι από τα πρώτα πράγματα που σου έρχονται στο μυαλό όταν σκέφτεσαι το Central Park», σημείωσε.

Από την άλλη, ο δικηγόρος Ρον Σέκτμαν, που κάνει ποδήλατο στο πάρκο, ανέφερε πως αν και λυπάται που θα χαθεί μία παράδοση δύο αιώνων, δεν θα του λείψει καθόλου να προσπαθεί να μην πατήσει τις κοπριές των αλόγων στους δρόμους.

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Μία άλλη κάτοικος, η Σέιτζ Στόιερ που ζει στο Μπρρούκλιν, εξέφρασε τη στήριξή της για το νομοσχέδιο.

«Προσωπικά, με θλίβει να βλέπω τα άλογα με αυτόν τον τρόπο. Κατανοώ ότι οι άμαξες ήταν κάποτε κάτι συνηθισμένο, αλλά σήμερα έχουμε τόσες εναλλακτικές που προσφέρουν την ίδια εμπειρία, χωρίς να εκμεταλλευόμαστε τα ζώα».

Η ιστορία

Οι άμαξες διασχίζουν το Central Park από τον 19ο αιώνα, όταν σχεδιάστηκε μια κυκλική διαδρομή 6 μιλίων για βόλτες με άλογα. Έως τα μέσα του 20ού αιώνα, ο δήμος είχε περιορίσει τις άδειες των αμαξών στις 68, επιτρέποντας την κυκλοφορία τους τόσο εντός του πάρκου όσο και στους δρόμους της πόλης, δίπλα στα αυτοκίνητα.

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Πηγή κειμένου και φωτογραφιών: Reuters

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