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Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση βρίσκονται περίπου 120 ημιάγρια άλογα που ζουν στον Αίνο της Κεφαλονιάς, καθώς η παρατεταμένη έλλειψη νερού θέτει σε άμεσο κίνδυνο την επιβίωσή τους. Αναζητώντας νερό και τροφή, τα ζώα αναγκάζονται να εγκαταλείπουν τις περιοχές όπου συνήθως κινούνται και να κατεβαίνουν σε χαμηλότερα σημεία, φτάνοντας μέχρι δρόμους, καλλιέργειες και κατοικημένες περιοχές.

Η παρουσία των αλόγων έχει προκαλέσει αντιδράσεις από κατοίκους, οι οποίοι καταγγέλλουν ζημιές στις περιουσίες τους. Παράλληλα, η κατάσταση έχει λάβει ακόμη πιο σοβαρές διαστάσεις, καθώς έχουν σημειωθεί περιστατικά θανάτωσης αλόγων με πυροβολισμούς. Για τις συγκεκριμένες υποθέσεις, οι Αρχές έχουν προχωρήσει στον σχηματισμό δικογραφιών.

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«Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να γίνει κάτι, να ελεγχθεί ο πληθυσμός, γιατί αυτή τη στιγμή μπαίνουν στις περιουσίες. Εμάς σαν φιλοζωικό σωματείο δεν μας ενδιαφέρουν μόνο τα άλογα. Μας ενδιαφέρει και η ασφάλεια των ανθρώπων, των περιουσιών τους και των περαστικών, γιατί τα άλογα βρίσκονται μέσα στον δρόμο», δήλωσε στο MEGA η Στάμω Αμπατιέλου, εκπρόσωπος του Φιλοζωικού Σωματείου «Αδέσποτα εν δράσει».

Το σωματείο έχει ήδη υποβάλει στην τοπική αυτοδιοίκηση συγκεκριμένο σχέδιο για τη διαχείριση του προβλήματος, το οποίο βασίζεται σε επιστημονική μελέτη του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνονται ο έλεγχος και η στείρωση του πληθυσμού, αλλά και η δημιουργία ενός οργανωμένου χώρου όπου θα μπορούν να φιλοξενούνται τα ζώα.

«Εμείς μπορούμε να προσφέρουμε την οργάνωση. Μπορούμε να συντονίσουμε το ποιος, πού και πότε. Έχουμε εντοπίσει χώρους που θα μπορούσαν να περιφραχθούν για τους επιβήτορες, αλλά δεν διαθέτουμε την απαραίτητη τεχνογνωσία. Όποιο πλάνο έχουμε καταθέσει, το σωματείο μας προτίθεται να το υλοποιήσει αμισθί», συμπλήρωσε η κ. Αμπατιέλου.

Η εκπρόσωπος του φιλοζωικού σωματείου υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξει άμεση παρέμβαση από την Πολιτεία, ώστε να προστατευθούν τα άλογα, να περιοριστούν οι κίνδυνοι για τους κατοίκους και τους διερχόμενους οδηγούς και να αποφευχθούν νέα περιστατικά θανάτωσης ή σοβαρά ατυχήματα.