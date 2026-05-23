Νέες αποκαλύψεις από το βιβλίο του Γάλλου δημοσιογράφου Φλοριάν Ταρντίγ για την Μπριζίτ Μακρόν παρουσιάζει η Daily Mail, μέσα από το έργο Un Couple (Presque) Parfait (Ένα (Σχεδόν) Τέλειο Ζευγάρι).

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, από τις περιγραφές του βιβλίου γίνεται σαφές ότι τα άγχη και η ζήλια της κυρίας Μακρόν είναι, όπως αναφέρεται, γνωστά μέσα στο Ελιζέ, με τη βρετανική εφημερίδα να τη χαρακτηρίζει «μανιωδώς κτητική» και με «εκρηκτικές ανασφάλειες».

Όπως υπενθυμίζει η Daily Mail, πριν από έναν χρόνο είχε αποκαλυφθεί ένα περιστατικό που προκάλεσε εντύπωση, όταν κατά την άφιξη του προεδρικού ζεύγους στο Βιετνάμ και ενώ η πόρτα του αεροπλάνου άνοιξε απρόσμενα νωρίτερα, η Μπριζίτ Μακρόν φάνηκε να χαστουκίζει τον Emmanuel Macron, με αποτέλεσμα εκείνος να παραπατήσει προς τα πίσω.

Στο φετινό βιβλίο, παρότι το Ελιζέ το διαψεύδει, αναφέρεται ότι η αιτία για το χαστούκι ήταν ένα μήνυμα που φέρεται να βρήκε η Μπριζίτ στο κινητό του Μακρόν, το οποίο απευθυνόταν στην Ιρανή ηθοποιό Γκολσιφτέ Φαραχανί. Το βιβλίο, όπως μεταφέρει η Mail, περιγράφει επίσης την αστάθεια στον γάμο του προεδρικού ζεύγους, καθώς και την επιρροή που ασκεί η Μπριζίτ στον σύζυγό της και τη σημασία που έχει για εκείνον η ηρεμία της.

Σύμφωνα με το βιβλίο, όταν ο Μακρόν ανέλαβε την προεδρία της Γαλλίας το 2017, φέρεται να είχε πει στον προσωπάρχη του Ελιζέ: «Η Μπριζίτ πρέπει να είναι ευτυχισμένη. Αν βαριέται, αν… νιώθει άχρηστη, αν το βράδυ που θα γυρίσω σπίτι μού πει ότι είναι δυστυχισμένη – δεν θα μπορέσω να τα βγάλω πέρα. Και θα αποτύχω σε αυτή την προεδρική θητεία».

Ο Ταρντίγ γράφει επίσης ότι η Μπριζίτ Μακρόν θεωρεί πως «οι γυναίκες είναι αρπακτικά» και γι’ αυτό είναι ιδιαίτερα επιφυλακτική απέναντί τους. Όπως αναφέρεται, αυτό φέρεται να συνέβαλε στο γεγονός ότι ο πρόεδρος περιβάλλεται κυρίως από άνδρες. Σύμφωνα με το βιβλίο, ζητούσε συχνά να βλέπει τις φωτογραφίες γυναικών που έκαναν αίτηση για εργασία στο Ελιζέ, λέγοντας «Δείξε μου!», και αν δεν εντυπωσιαζόταν ή τη θεωρούσε όμορφη, σχολίαζε: «Δεν θα έρθει στα Ηλύσια Πεδία!», κάτι που, όπως γράφει ο συγγραφέας, «ήταν αρκετό για να κρίνει την τύχη μιας υποψήφιας πριν καν τη συνέντευξη», με τη σημείωση ότι «ζηλεύει πολύ».

Ο Εμάνουελ Μακρόν έχει απορρίψει όλους αυτούς τους ισχυρισμούς, κάνοντας λόγο για «τρελούς, θεωρητικούς συνωμοσίας» που προσπαθούν να τροφοδοτήσουν εικασίες για τον γάμο του, τις οποίες χαρακτηρίζει «σκουπίδια». Αντίστοιχα, και η ίδια η Μπριζίτ Μακρόν, μέσω του περιβάλλοντός της, έχει διαψεύσει τα όσα αναφέρονται, δηλώνοντας ότι «δεν κοιτάζω ποτέ το κινητό του».

Σε ό,τι αφορά το μήνυμα της ηθοποιού Φαραχανί, ο Ταρντίγ γράφει ότι αυτό που ενόχλησε την Μπριζίτ δεν ήταν το περιεχόμενό του, αλλά η πιθανότητα που υπονοούσε: μια «μισάνοιχτη πόρτα» σε έναν κόσμο που θεωρούσε ότι ελέγχει, κάτι που της προκάλεσε έντονη ανασφάλεια.

Σύμφωνα με στενή φίλη της, «ένιωθε ότι είχε διαγραφεί», ενώ προστίθεται ότι «και από μια πολύ νεότερη γυναίκα». Άλλη πηγή αναφέρει ότι ο Μακρόν είχε κάνει κομπλιμέντα στην ηθοποιό, τη θεώρησε όμορφη και της είχε στείλει μηνύματα, μεταξύ των οποίων και ένα που φέρεται να έλεγε «Σε βρίσκω υπέροχη», με το βιβλίο να υποστηρίζει ότι αυτό οδήγησε τελικά στο περιστατικό στο αεροπλάνο.