Ο μεγαλύτερος γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας Μέτε-Μάριτ, Μάριους Μποργκ Χόιμπι, κατηγορείται για 32 αδικήματα, μεταξύ των οποίων τέσσερις βιασμοί και επιθέσεις, όπως ανακοίνωσε ο εισαγγελέας.

Ο Χόιμπι βρίσκεται υπό έρευνα μετά τη σύλληψή του στις 4 Αυγούστου πέρυσι, με αφορμή μια υπόθεση επίθεσης σε φίλη του.

Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν, εκτός από τους τέσσερις βιασμούς, ενδοοικογενειακή βία εναντίον πρώην συντρόφου, καθώς και αρκετές κατηγορίες για βία, διατάραξη κοινής ειρήνης, βανδαλισμό και παραβίαση περιοριστικών μέτρων σε βάρος άλλου πρώην συντρόφου. Επιπλέον, κατηγορείται για βιντεοσκόπηση χωρίς συναίνεση ορισμένων γυναικών.

«Η μέγιστη ποινή για τα αδικήματα που αναφέρονται στο κατηγορητήριο μπορεί να φτάσει τα 10 χρόνια φυλάκισης», δήλωσε ο εισαγγελέας Sturla Henriksbo. «Πρόκειται για πολύ σοβαρές πράξεις που μπορούν να αφήσουν μόνιμα σημάδια και να καταστρέψουν ζωές».

Ο Henriksbo υπογράμμισε επίσης ότι «το γεγονός ότι ο Χόιμπι είναι μέλος της βασιλικής οικογένειας δεν θα πρέπει να επηρεάζει την αντιμετώπισή του, ούτε προς το ελαφρύτερο ούτε προς το αυστηρότερο».

Οι τέσσερις βιασμοί φέρονται να διαπράχθηκαν το 2018, το 2023 και το 2024, με τον τελευταίο να λαμβάνει χώρα μετά την έναρξη της αστυνομικής έρευνας. Ο Χόιμπι έχει ήδη παραδεχτεί την επίθεση και τον βανδαλισμό που σημειώθηκαν τον Αύγουστο του 2024, για τα οποία συνελήφθη.

Σε δημόσια δήλωσή του δέκα ημέρες μετά τη σύλληψή του, παραδέχθηκε ότι ενήργησε «υπό την επήρεια αλκοόλ και κοκαΐνης μετά από έναν καβγά», αναφέροντας επίσης ότι αντιμετωπίζει «ψυχικά προβλήματα» και «παλεύει για μεγάλο χρονικό διάστημα με την κατάχρηση ουσιών».

Πηγή: Guardian