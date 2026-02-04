Με εμφανή συναισθηματική φόρτιση, τρεμάμενη φωνή και προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του, ξεκίνησε σήμερα Τρίτη (4/2), την κατάθεσή του στο δικαστήριο, ο 29χρονος γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας Μέτε-Μάριτ, στο πλαίσιο της μεγάλης δίκης για βιασμούς και ακόμη 30 βαριές κατηγορίες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC, ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι αρνήθηκε από την αρχή τις τέσσερις κατηγορίες που του αποδίδονται και αφορούν βιασμό, καθώς και τις υπόλοιπες βαριές κατηγορίες με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπος. Όπως ανέφερε, δυσκολεύεται ιδιαίτερα να καταθέσει, ενώ εξέφρασε και την ενόχλησή του για τη συνεχή παρακολούθησή του από τα μέσα ενημέρωσης, τονίζοντας ότι βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας από την ηλικία των τριών ετών.

Κατηγορίες για ναρκωτικές ουσίες και βιασμό

Μία γυναίκα που δηλώνει θύμα του γιου της πριγκίπισσας της Νορβηγίας, ανέφερε στο δικαστήριο ότι της χορηγήθηκαν ναρκωτικές ουσίες κατά τη διάρκεια ενός after-party στο υπόγειο της κατοικίας των γονιών του κατηγορούμενου, τον Δεκέμβριο του 2018. Για νομικούς λόγους, η ταυτότητά της δεν έχει δημοσιευτεί.

Όπως κατέθεσε, ένιωσε «σοκ και προδοσία» όταν αστυνομικοί τής έδειξαν βίντεο στο οποίο φέρεται να κακοποιείται σεξουαλικά. Είχε ήδη μιλήσει για ένα «κενό» στη μνήμη της, δηλώνοντας σε ακροαματική διαδικασία κεκλεισμένων των θυρών ότι δεν θυμάται τι ακολούθησε.

Ο 29χρονος κατηγορούμενος έχει γεννηθεί τέσσερα χρόνια προτού η μητέρα του, Μέτε – Μάριτ, παντρευτεί τον διάδοχο του νορβηγικού θρόνου, Χάακον. Παρά τη συγγενική του σχέση, δεν είναι μέλος της βασιλικής οικογένειας ούτε θεωρείται δημόσιο πρόσωπο

Χθες, Τρίτη (3/2), κατά την πρώτη ημέρα της πολύκροτης δίκης που έχει προκαλέσει έντονη αμηχανία στους κόλπους της νορβηγικής βασιλικής οικογένειας, ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι δήλωσε αθώος για τις κατηγορίες βιασμού που αντιμετωπίζει.

«Είχα ακραία ανάγκη για επιβεβαίωση»

Σήμερα, ο 29χρονος εμφανίστηκε ενώπιον του δικαστηρίου, υποστηρίζοντας ότι η ζωή του είναι γεμάτη από σεξ, ναρκωτικά και αλκοόλ, γεγονός που το απέδωσε στην έντονη ανάγκη του να νιώθει κοινωνικά αποδεκτός.

«Είμαι γνωστός μόνο ως ο γιος της μητέρας μου. Τίποτα περισσότερο. Είχα μια ακραία ανάγκη για επιβεβαίωση», ανέφερε απευθυνόμενος στους τρεις δικαστές, σύμφωνα με το BBC.

Η δίκη διεξάγεται στο Επαρχιακό Δικαστήριο του Όσλο και αναμένεται να διαρκέσει περίπου επτά εβδομάδες, στον απόηχο των αποκαλύψεων που αφορούν τόσο τον ίδιο όσο και τη μητέρα του. Η πριγκίπισσα Μέτε – Μάριτ βρίσκεται στο επίκεντρο κριτικής, μετά την αποκάλυψη ότι είχε ανταλλάξει emails με τον Τζέφρι Επστάιν, παραδεχόμενη αργότερα ότι επέδειξε «κακή κρίση».

Ο 29χρονος καλείται να λογοδοτήσει συνολικά για 38 κατηγορίες και αντιμετωπίζει ποινές που μπορεί να φτάσουν έως και τα 16 έτη κάθειρξης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι κατηγορίες για τον βιασμό τεσσάρων γυναικών, για άσκηση σωματικής και ψυχολογικής βίας σε πρώην συντρόφους του, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη αρχικά στις 4 Αυγούστου 2024, ως ύποπτος ότι είχε επιτεθεί στη σύντροφό του το προηγούμενο βράδυ. Λίγες ημέρες αργότερα, παραδέχθηκε ότι ενήργησε «υπό την επήρεια αλκοόλ και κοκαΐνης, έπειτα από καβγά», διευκρινίζοντας παράλληλα ότι αντιμετωπίζει «ψυχικές διαταραχές» και ότι εδώ και καιρό δίνει μάχη με την εξάρτηση από τα ναρκωτικά.

Τα πρώτα ευρήματα

Η αστυνομική έρευνα που ακολούθησε έφερε στο φως και άλλα φερόμενα αδικήματα, ανάμεσά τους οι βιασμοί τεσσάρων γυναικών, οι οποίες – σύμφωνα με το κατηγορητήριο – δεν ήταν σε θέση να αντιδράσουν. Ο Χόιμπι κατηγορείται επίσης ότι βιντεοσκόπησε ορισμένες από τις σεξουαλικές επιθέσεις.

Τον Ιανουάριο, οι αρχές ανακοίνωσαν ακόμη έξι νέες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και παραβίαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Συγκεκριμένα, το 2020 φέρεται να μετέφερε 3,5 κιλά μαριχουάνας χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα, γεγονός που έχει ήδη παραδεχθεί.

Συνολικά, επτά άτομα φέρονται να έχουν πέσει θύματα των ενεργειών του. Η ταυτότητά τους παραμένει μυστική, με μοναδική εξαίρεση τη Νόρα Χάουκλαντ, μοντέλο και influencer, η οποία έχει μιλήσει δημόσια για τη βία που καταγγέλλει ότι υπέστη.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, από το καλοκαίρι του 2022 έως το φθινόπωρο του 2023, διάστημα κατά το οποίο διατηρούσαν σχέση, ο Χόιμπι φέρεται να την ξυλοκόπησε επανειλημμένα, να τη γρονθοκόπησε και να την κλώτσησε, να την άρπαξε από τον λαιμό, να την έσπρωξε πάνω σε ψυγείο και να την εξύβρισε.

Η υπόθεση χαρακτηρίζεται ως το σοβαρότερο σκάνδαλο που έχει αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα η νορβηγική βασιλική οικογένεια. Ο βασιλιάς Χάραλντ και η βασίλισσα Σόνια είναι και οι δύο 88 ετών. Σύμφωνα με δημοσκόπηση που μετέδωσε σήμερα ο τηλεοπτικός σταθμός TV2, πάνω από το 70% των Νορβηγών εκτιμά ότι το κύρος της μοναρχίας έχει αποδυναμωθεί τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, το κοινοβούλιο ψήφισε χθες, Τρίτη υπέρ της διατήρησης της μοναρχίας, παρά τα αλλεπάλληλα σκάνδαλα που έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα.

