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Οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν έπειτα από επίθεση άνδρα με μαχαίρι σε κατάσταση αμόκ, σε σούπερ μάρκετ, στην Ίντσον, στη μητροπολιτική περιοχή της Σεούλ, στη Νότια Κορέα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας από τους τραυματίες υπέστη καρδιακή ανακοπή.

Οι αστυνομικές αρχές έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψη ενός άνδρα ως υπόπτου για την επίθεση. Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της νοτιοκορεατικής αστυνομίας, οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθούν τα κίνητρα του δράστη και να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

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Η Ίντσον βρίσκεται δυτικά της Σεούλ και αποτελεί μέρος της ευρύτερης μητροπολιτικής περιοχής της νοτιοκορεατικής πρωτεύουσας. Στην πόλη βρίσκεται, επίσης, το κύριο διεθνές αεροδρόμιο της χώρας.

Ανησυχία για τις επιθέσεις με μαχαίρι

Παρά το γεγονός ότι η Νότια Κορέα συγκαταλέγεται γενικά στις ασφαλείς χώρες, τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί περιστατικά βίαιων επιθέσεων, μεταξύ των οποίων και επιθέσεις με μαχαίρι.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία για το 2021, η αναλογία ανθρωποκτονιών στη χώρα ανερχόταν σε 1,3 ανά 100.000 κατοίκους, ποσοστό αισθητά χαμηλότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο, ο οποίος διαμορφωνόταν περίπου στις έξι ανθρωποκτονίες ανά 100.000 κατοίκους.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί αρκετά περιστατικά που έχουν προκαλέσει ανησυχία στην κοινή γνώμη. Τον Μάιο του περασμένου έτους, άνδρας τραυμάτισε με μαχαίρι τρεις αστυνομικούς στην περιοχή Πάτζου, βορειοδυτικά της Σεούλ. Τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε επίθεση με μαχαίρι σε πιτσαρία της νοτιοκορεατικής πρωτεύουσας.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την επίθεση στο σούπερ μάρκετ, με στόχο να διευκρινιστούν πλήρως τα περιστατικά και οι συνθήκες που οδήγησαν στον τραυματισμό των οκτώ ανθρώπων.