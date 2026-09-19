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Ο ιδιοκτήτης και η διευθύνουσα σύμβουλος κλήθηκαν να καταβάλουν χρηματικά πρόστιμα, καθώς το πιάτο περιείχε μυρμήγκια με υψηλά επίπεδα βαρέων μετάλλων.

Το δικαστήριο έκρινε την παράβαση σοβαρή, καθώς το συγκεκριμένο συστατικό χρησιμοποιήθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα και για την προβολή του εστιατορίου.

Οι κατηγορούμενοι παραδέχθηκαν την πράξη τους και το εστιατόριο έχει πλέον διακόψει τη χρήση των εντόμων στα πιάτα του.

Η νομοθεσία στη χώρα επιτρέπει τη χρήση μόνο δέκα συγκεκριμένων ειδών εντόμων ως συστατικά τροφίμων, απαιτώντας προηγούμενη έγκριση από τις αρχές.

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Ένα από τα πιο γνωστά εστιατόρια της Σεούλ βρέθηκε στο επίκεντρο δικαστικής υπόθεσης, επειδή σέρβιρε στους πελάτες του επιδόρπιο γαρνιρισμένο με… μυρμήγκια, τα οποία δεν επιτρέπονται ως συστατικό τροφίμων στη Νότια Κορέα.

Το εστιατόριο «Evett», που διαθέτει δύο αστέρια Michelin, τιμωρήθηκε με πρόστιμο, καθώς σύμφωνα με το δικαστήριο χρησιμοποίησε αποξηραμένα μυρμήγκια χωρίς να έχει εξασφαλίσει την απαιτούμενη άδεια από τις αρμόδιες αρχές.

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Ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου καλείται να πληρώσει πρόστιμο 10 εκατομμυρίων γουόν, περίπου 5.400 λίρες, ενώ στον διευθύνοντα σύμβουλο επιβλήθηκε πρόστιμο 15 εκατομμυρίων γουόν. Οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει αυστηρότερες ποινές, μεταξύ των οποίων και φυλάκιση ενός έτους για τον διευθύνοντα σύμβουλο.

Ο δικαστής Λι Σε-τσανγκ ανέφερε ότι η παράβαση δεν ήταν «καθόλου ελαφριά», καθώς τα πιάτα με τα μυρμήγκια παρέμειναν στο μενού για μεγάλο χρονικό διάστημα και χρησιμοποιήθηκαν και για την προβολή του εστιατορίου. Επιπλέον, εργαστηριακές αναλύσεις έδειξαν ότι τα μυρμήγκια περιείχαν βαρέα μέταλλα σε επίπεδα υψηλότερα από τα επιτρεπόμενα.

Ωστόσο, το δικαστήριο έλαβε υπόψη το γεγονός ότι οι κατηγορούμενοι παραδέχθηκαν την παράβαση, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος δεν είχε προηγούμενο ποινικό μητρώο για παραβιάσεις της νομοθεσίας περί ασφάλειας τροφίμων. Συνυπολογίστηκε επίσης ότι το εστιατόριο έχει πλέον σταματήσει να χρησιμοποιεί μυρμήγκια.

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν οι αρμόδιες αρχές εντόπισαν αναφορές σε πιάτα με μυρμήγκια σε ιστολόγια και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, το εστιατόριο εισήγαγε αποξηραμένα μυρμήγκια από τις ΗΠΑ και την Ταϊλάνδη από τον Απρίλιο του 2021 και τα χρησιμοποιούσε ως γαρνιτούρα σε ένα από τα επιδόρπια του έως τον Ιανουάριο του 2025.

Το πιάτο ήταν ένα σορμπέ από σικχέ, ένα παραδοσιακό κορεατικό γλυκό ρόφημα με βάση το ρύζι. Σε κάθε μερίδα τοποθετούνταν τρία έως πέντε αποξηραμένα μυρμήγκια.

Οι εισαγγελείς υπολόγισαν ότι το συγκεκριμένο επιδόρπιο σερβιρίστηκε συνολικά σε 12.274 πελάτες, γεγονός που αντιστοιχεί σε περίπου 49.096 μυρμήγκια. Εκτίμησαν επίσης ότι η πρακτική απέφερε στο εστιατόριο έσοδα περίπου 120 εκατομμυρίων γουόν.

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Η υπεράσπιση αμφισβήτησε τον συγκεκριμένο υπολογισμό, υποστηρίζοντας ότι μόνο περίπου το 60% των πελατών επέλεξε να δεχθεί τη γαρνιτούρα με τα μυρμήγκια όταν αυτή προσφερόταν.

Το εστιατόριο υποστήριξε ακόμη ότι τα μυρμήγκια αποτελούσαν συστατικό σε έναν πολύ μικρό αριθμό πιάτων του μενού των 15 σταδίων και επισήμανε ότι χρησιμοποιούνται στη γαστρονομία άλλων χωρών, μεταξύ των οποίων η Δανία, η Βρετανία και η Αυστραλία.

Στη Νότια Κορέα, ωστόσο, μόνο 10 είδη εντόμων έχουν εγκριθεί για χρήση ως συστατικά τροφίμων. Για οποιοδήποτε μη εγκεκριμένο είδος απαιτείται προσωρινή έγκριση από το υπουργείο Ασφάλειας Τροφίμων και Φαρμάκων, την οποία το εστιατόριο δεν είχε ζητήσει.

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Η νομοθεσία προβλέπει για τέτοιου είδους παραβάσεις ποινή έως πέντε χρόνια φυλάκισης ή πρόστιμο έως 50 εκατομμύρια γουόν.

Το «Evett» ιδρύθηκε από τον Αυστραλό σεφ Τζόζεφ Λίντζεργουντ, ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός και από τη συμμετοχή του στο «Culinary Class Wars» του Netflix. Ο ίδιος δεν ήταν κατηγορούμενος στην υπόθεση. Η σύζυγός του, Τζίνι Κιμ, είναι καταχωρημένη ως διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας που διαχειρίζεται το εστιατόριο και ήταν μεταξύ των προσώπων που βρέθηκαν αντιμέτωπα με τη δικαιοσύνη.

Η κατανάλωση εντόμων δεν είναι πάντως κάτι ασυνήθιστο στη Νότια Κορέα. Η συγκεκριμένη υπόθεση αφορά όχι την κατανάλωση εντόμων γενικά, αλλά τη χρήση ενός μη εγκεκριμένου είδους ως συστατικού τροφίμων, χωρίς την προβλεπόμενη άδεια των αρχών.

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Τόσο η πλευρά της υπεράσπισης όσο και οι εισαγγελείς έχουν περιθώριο επτά ημερών για να ασκήσουν έφεση.

Με πληροφορίες από τον Guardian

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