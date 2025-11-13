Φορτηγό έπεσε πάνω σε αγορά στη Σεούλ της Νότιας Κορέας και συνέχισε ανεξέλεγκτο την πορεία του για 150 μέτρα. Ο πρώτος απολογισμός κάνει λόγο για 2 νεκρούς και τουλάχιστον 18 τραυματίες όπως δήλωσαν αξιωματούχοι των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων σε τηλεοπτικό δίκτυο της χώρας.

Η αστυνομία ανακρίνει τον οδηγό του φορτηγού, ηλικίας περίπου 60 ετών, ο οποίος δεν βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών, δήλωσε αστυνομικός στο Μπουτσόν, κοντά στην πρωτεύουσα Σεούλ.

Ο οδηγός ισχυρίστηκε ότι το όχημά του έπαθε βλάβη και ότι οι αρχές εξετάζουν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters το περιστατικό συνέβη σε μια αγορά που βρίσκεται στο Bucheon, περίπου 20 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας Σεούλ. Το φορτηγό, σύμφωνα με μαρτυρία αξιωματούχου, φαίνεται να έκανε όπισθεν για 28 μέτρα πριν επιταχύνει προς την υπαίθρια αγορά.

Πηγή: The Ιindependent, Reuters, AP