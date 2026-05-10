Σε μια πρωτοφανή επιχείρηση για να αντιμετωπίσουν την περίπτωση Βρετανού που έφερε συμπτώματα όμοια με χανταϊό σε μια από τις πλέον απομακρυσμένες περιοχές της υφηλίου προχώρησαν οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου, με την παρέμβαση των Ειδικών Δυνάμεων της χώρας.

🚨 When you need to get the world's most remote inhabited island fast



British Army medics & pathfinders jumped into Tristan da Cunha last night with emergency medical supplies to treat a suspected case of Hantavirus pic.twitter.com/AZ40xU9Fk2 Advertisement Advertisement May 10, 2026

Σύμφωνα με τον βρετανικό στρατό, έξι αλεξιπτωτιστές, ένας σύμβουλος της RAF και νοσηλεύτρια του στρατού χρειάστηκε να μεταβούν με ειδική πτήση στο νησό Τρίσταν Ντα Κούνια, στον Νότιο Ατλαντικό Ωκεανό και να πηδήξουν με αλεξίπτωτα προκειμένου να προσφέρουν την απαραίτητη περίθαλψη σε Βρετανό πολίτη κάτοικο του νησιού που είχε εμφανίσει συμπτώματα όμοια με αυτά του χανταϊού.

Στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται η στιγμή που οι Βρετανοί πηδούν με τα αλεξίπτωτά τους από την ανοιχτή ράμπα του στρατιωτικού αεροσκάφους.

🔴British Army medics parachuted to the remote island of Tristan da Cunha in the South Atlantic Ocean. They went to help a British person who may have hantavirus, a serious illness. The island is very far away and has limited medical facilities, so they had to fly in and jump… pic.twitter.com/mCh6xI1NDz — War Alerts (@WarNewsGlobal) May 10, 2026

Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες έπεσαν με αλεξίπτωτα στο νησί μεταφέροντας ιατρικό εξοπλισμό, οξυγόνο και ανθρωπιστική βοήθεια για την υποστήριξη του Βρετανού ασθενούς. Το αεροσκάφος RAF A400M απογειώθηκε από τη βάση RAF Brize Norton με ενδιάμεσο σταθμό το Ascension Island, ενώ η αποστολή υποστηρίχθηκε και από αεροσκάφος ανεφοδιασμού RAF Voyager.