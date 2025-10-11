Ένας αλεξιπτωτιστής έκανε «βουτιά», πέφτοντας από τον ουρανοξύστη Varso Tower στην Πολωνία, το ψηλότερο κτίριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το άλμα πραγματοποίησε ο Πολωνός αλεξιπτωτιστής Άντριαν Μπαρτέσκι, γνωστός ως e.xtremalny, λίγο μετά το άνοιγμα του παρατηρητηρίου του πύργου. Με την πτώση του από τα 230 μέτρα, ο Πολωνός αλεξιπτωτιστής εκτέλεσε το πρώτο καταγεγραμμένο άλμα από την κορυφή του εν λόγω πύργου.

Ο Varso Tower είναι ένα από τα ψηλότερα κτίρια σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο και στο βίντεο φαίνεται η θέα ολόκληρης της πόλης της Βαρσοβίας, με τα πλάνα που δημοσιεύτηκαν να «κόβουν την ανάσα».

Το βίντεο ανέβηκε στο Instagram, έχει ήδη χιλιάδες προβολές μέσα σε λίγες ώρες, με τον αλεξιπτωτιστή να γράφει: «Το πρώτο άλμα μετά το άνοιγμα του παρατηρητηρίου, και είναι μόνο η αρχή!».

Το Varso Tower, ύψους 310 μέτρων εγκαινιάστηκε πρόσφατα ως το ψηλότερο κτίριο της Ε.Ε., ξεπερνώντας τον ουρανοξύστη The Shard στο Λονδίνο.

Η κορυφή του έχει παρατηρητήριο ανοιχτό για όποιον θέλει να το επισκεφτεί. Εκεί, μπορεί να δει πανοραμικά ολόκληρη την πολωνική πρωτεύουσα.