Μια μπέιμπι σίτερ στο Κάνσας βίωσε κατά πάσα πιθανότητα τη μεγαλύτερη λαχτάρα στη ζωή της όταν το παιδάκι που φρόντιζε της ζήτησε να κοιτάξει για αν υπάρχουν.. τέρατα κάτω από το κρεβάτι του και εκείνη ανακάλυψε έντρομη έναν άνδρα να κρύβεται εκεί, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Το σοκαριστικό περιστατικό συνέβη στις 24 Μαρτίου σε ένα σπίτι λίγο έξω από την πόλη Great Bend, όταν η μπέιμπι σίτερ προσπαθούσε να βάλει για ύπνο τα παιδιά που φρόντιζε. Ωστόσο, ένα από αυτά φοβόταν.

Babysitter Finds Real "Monster" Hiding Under Child’s Bed 🧟♂️



March 24, 2025, in Great Bend, Kansas: A child’s fear of a “monster” under the bed turned out to be chillingly real.



🧟♂️A babysitter putting the kids to sleep, looked under the bed, expecting to find nothing, only to… pic.twitter.com/9p9HDdZnbB