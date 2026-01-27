Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στο Κάνσας ο τραγικός θάνατος μιας νεαρής δασκάλας δημοτικού, η οποία είχε εξαφανιστεί εν μέσω σφοδρής χιονοθύελλας και βρέθηκε νεκρή, καλυμμένη από χιόνι, λίγες ημέρες αργότερα, σύμφωνα με το δημοσίευμα της nypost.

Η 28χρονη Ρεμπέκα Ράουμπερ, δασκάλα δεύτερης τάξης στο Δημοτικό Σχολείο Riverside, εντοπίστηκε νεκρή την Κυριακή σε δασώδη περιοχή της πόλης Εμπόρια, μόλις 300 μέτρα από το σημείο όπου κάμερες ασφαλείας την είχαν καταγράψει για τελευταία φορά το βράδυ της Παρασκευής. Σύμφωνα με την αστυνομία, το σώμα της ήταν θαμμένο κάτω από το χιόνι και βρέθηκε χάρη στη συνδρομή της σκύλας K-9 Daisy της ομάδας K-9 Search and Rescue Kansas.

«Δεν ήταν το αποτέλεσμα που όλοι ελπίζαμε και προσευχόμασταν, αλλά οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με την οικογένειά της», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Εμπόρια, Έντουαρντ Όουενς. «Μακάρι να την είχαμε βρει λίγο νωρίτερα».

Οι αρχές εκτιμούν ότι η Ράουμπερ πέθανε από υποθερμία, λίγες μόλις ώρες μετά την εξαφάνισή της. Η οικογένειά της έχει ενημερωθεί, ενώ αναμένεται η νεκροψία-νεκροτομή για την επίσημη επιβεβαίωση της αιτίας θανάτου.

Η νεαρή δασκάλα είχε δηλωθεί ως αγνοούμενη νωρίς το Σάββατο, αφού είχε φύγει πεζή από το μπαρ Town Royal, χωρίς την τσάντα της, το κινητό της τηλέφωνο ή κάποιο μπουφάν. Κάμερες ασφαλείας την κατέγραψαν να αποχωρεί από το μπαρ στις 11:37 το βράδυ της Παρασκευής, την ώρα που η κακοκαιρία σάρωνε την περιοχή. Η θερμοκρασία εκείνη την ώρα ήταν περίπου -16 βαθμοί Κελσίου, με την αίσθηση ψύχους να φτάνει τους -25.

Η αστυνομία ευχαρίστησε τους κατοίκους της περιοχής για τη μεγάλη κινητοποίηση και την έμπρακτη στήριξη κατά τη διάρκεια των ερευνών. Παράλληλα, η Σχολική Περιφέρεια της Εμπόρια εξέδωσε ανακοίνωση, τονίζοντας ότι ο θάνατος της Ράουμπερ «έχει συγκλονίσει ολόκληρη τη σχολική κοινότητα».

«Οι καρδιές μας είναι με την οικογένεια, τους φίλους, τους μαθητές και όλους όσοι επηρεάστηκαν από τη ζωή και την αφοσίωσή της στην εκπαίδευση», ανέφερε η ανακοίνωση. Σύμβουλοι και ομάδες ψυχολογικής υποστήριξης διατέθηκαν σε μαθητές και προσωπικό για τη διαχείριση της τραγικής απώλειας. Ο θάνατος της Ράουμπερ προστίθεται στη μακάβρια λίστα θυμάτων της φονικής κακοκαιρίας «Fern», η οποία έπληξε 34 πολιτείες των ΗΠΑ. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, εκατομμύρια έμειναν χωρίς ρεύμα, ενώ οι ακραίες θερμοκρασίες προκάλεσαν δεκάδες ακυρώσεις πτήσεων και εκτεταμένα μπλακάουτ.