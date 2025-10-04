Ο Σον “Ντίντι” Κομπς καταδικάστηκε σε 50 μήνες φυλάκισης μετά από δύο κατηγορίες που σχετίζονται με πορνεία και ο 50 Cent δεν έχασε χρόνο να επιτεθεί στον αντίζηλό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Diddy καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια και δύο μήνες κάθειρξης την Παρασκευή (3 Οκτωβρίου) μετά από την απόφαση των ενόρκων που τον έκριναν ένοχο για δύο κατηγορίες μεταφοράς με σκοπό την πορνεία.

Ωστόσο, το ίδιο σώμα ενόρκων τον αθώωσε από τις κατηγορίες για σεξουαλική διακίνηση και συνωμοσία για εκβιασμό, οι οποίες είναι πολύ πιο σοβαρά αδικήματα στις ΗΠΑ.

Οι δικηγόροι του Diddy επιβεβαίωσαν ότι σκοπεύουν να ασκήσουν έφεση κατά της ποινής του.

Ο 50 Cent, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει εκφράσει ανοιχτά την άποψή του για τον Diddy, και ο ατιμασμένος ράπερ είναι αντίπαλοι εδώ και πολύ καιρό, και ο πρώτος έσπευσε να τρολάρει τον Κομπς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αμέσως μετά την καταδίκη του.

Στο X / Twitter, ο 50 Cent δημοσίευσε: «Γεια σε όποιον είχε κλείσει τον Diddy για ομιλία. Άκουσα ότι δεν θα μπορέσει να έρθει, εγώ είμαι πάντως διαθέσιμος!»

Σύμφωνα με το «Inner City Press», ο ράπερ είχε προγραμματισμένες ομιλίες στο Μαϊάμι την επόμενη εβδομάδα, σε περίπτωση που αποφυλακιζόταν χωρίς πρόσθετη ποινή. Οι εισαγγελείς χαρακτήρισαν τον προγραμματισμό αυτών των εμφανίσεων ως «απόλυτη ένδειξη αλαζονείας», ενώ οι δικηγόροι του Diddy απάντησαν ότι επρόκειτο για «εκδηλώσεις θεραπευτικού χαρακτήρα» και όχι για τυπικές ομιλίες.