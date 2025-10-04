Δικαστήριο της Νέας Υόρκης απεφάνθη ο Σον “Ντίντι” Κομπς να εκτίσει ποινή 50 μηνών για δύο κατηγορίες που σχετίζονται με πορνεία.



Ο διάσημος ράπερ καταδικάστηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο, τρεις μήνες μετά την καταδίκη του για τις δύο κατηγορίες που σχετίζονται με πορνεία. Αθωώθηκε από τις πιο σοβαρές κατηγορίες για σεξουαλική διακίνηση και συνωμοσία για εκβιασμό.



Οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει από τον δικαστή Αρούν Σουμπραμανιάν που προεδρεύει της υπόθεσης, να καταδικάσει τον Κομπς σε 11 χρόνια και τρεις μήνες φυλάκιση. Οι δικηγόροι του ράπερ υποστήριξαν ότι δεν θα έπρεπε να του επιβληθεί ποινή μεγαλύτερη των 14 μηνών, λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο που έχει ήδη εκτίσει από τη σύλληψή του τον Σεπτέμβριο του 2024.



Το αίτημα του Kομπς για αθώωση ή νέα δίκη απορρίφθηκε. Παραμένει υπό κράτηση εν αναμονή της έκδοσης της ποινής.

Ο δικαστής δήλωσε ότι η ποινή ήταν απαραίτητη για να αναλογιστεί τον αντίκτυπο που είχε στα θύματά του.