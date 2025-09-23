Οι δικηγόροι του Σον «Ντίντι» Κομπς ζήτησαν να επιβληθεί στον μεγιστάνα της χιπ-χοπ ποινή φυλάκισης μικρότερη των 14 μηνών τον επόμενο μήνα, πράγμα που σημαίνει ότι θα αφεθεί ελεύθερος σχεδόν αμέσως.

Σε μια νέα γραπτή νομική εισήγηση, η ομάδα υπεράσπισης περιέγραψε επίσης τις «απάνθρωπες» συνθήκες στις οποίες κρατείται ο Κομπς στο Metropolitan Detention Center στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, αναφέροντας ότι το φαγητό που του δίνουν περιέχει μερικές φορές σκουλήκια, ότι ο ράπερ υφίσταται συστηματικά βία και ξυλοδαρμούς και ότι «δεν έχει αναπνεύσει καθαρό αέρα εδώ σχεδόν 13 μήνες».

Ο 55χρονος Κομπς κρίθηκε ένοχος για δύο κατηγορίες σχετικές με πορνεία μετά από τη πολύκροτη δίκη του το καλοκαίρι, αλλά αθωώθηκε από τις πιο σοβαρές κατηγορίες για σεξουαλική εκμετάλλευση και συνωμοσία για εκβιασμό.

Έχει ήδη εκτίσει ένα χρόνο κράτησης στη Νέα Υόρκη μετά τη σύλληψή του τον Σεπτέμβριο του 2024 και η ποινή του αναμένεται να ανακοινωθεί στις 3 Οκτωβρίου.

Sean "Diddy" Combs deserves a prison sentence of no more than 14 months — a sentence that would effectively amount to time served — his attorneys argued in a new court filing Tuesday. https://t.co/leFZf75nOt pic.twitter.com/aGryKHWOfX — ABC News (@ABC) September 23, 2025

Οι δικηγόροι υπεράσπισής του έχουν πλέον υποβάλει τα επιχειρήματά τους για την επιβολή της ποινής γραπτώς προς τον δικαστή Arun Subramanian, ο οποίος εκδίκασε την υπόθεση.

«Τα τελευταία δύο χρόνια, η καριέρα και η φήμη του κ. Κομπς έχουν καταστραφεί», ανέφεραν οι δικηγόροι του στο έγγραφο. «Έχει εκτίσει ποινή άνω του ενός έτους σε μία από τις πιο διαβόητες φυλακές της Αμερικής, αλλά έχει αξιοποιήσει στο έπακρο αυτή την τιμωρία».

Ανέφεραν ότι ο Κομπς έχει ήδη «τιμωρηθεί επαρκώς», έχοντας φυλακιστεί σε «φρικτές συνθήκες». Πρόσθεσαν επίσης ότι έχει γίνει νηφάλιος «για πρώτη φορά σε 25 χρόνια», ενώ υποστηρίζουν πως βοήθησε άλλους κρατούμενους δημιουργώντας ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη διαχείριση επιχειρήσεων και την επιχειρηματικότητα.

Τώρα είναι η ώρα για τον ράπερ «να επιστρέψει στην οικογένειά του, ώστε να συνεχίσει τη θεραπεία του και να προσπαθήσει να αξιοποιήσει στο έπακρο το επόμενο κεφάλαιο της εξαιρετικής ζωής του», ανέφερε η ομάδα υπεράσπισης.