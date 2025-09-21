Αμερικανικές εταιρείες θα ελέγχουν πλέον τον αλγόριθμο του TikTok, ενώ οι Αμερικανοί θα κατέχουν έξι από τις επτά έδρες στο διοικητικό συμβούλιο για τις δραστηριότητες της εφαρμογής στις ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, εν όψει της πολυαναμενόμενης συμφωνίας με την Κίνα.

Η εκπρόσωπος Τύπου Καρολάιν Λίβιτ δήλωσε ότι η συμφωνία θα μπορούσε να υπογραφεί «τις επόμενες ημέρες», αν και το Πεκίνο δεν έχει ακόμη σχολιάσει.

Advertisement

Advertisement

Οι ΗΠΑ επιδιώκουν να αποσπάσουν τις δραστηριότητες της εφαρμογής στις ΗΠΑ από την κινεζική μητρική εταιρεία ByteDance, για λόγους εθνικής ασφάλειας. Προηγουμένως, η TikTok είχε ενημερωθεί ότι έπρεπε να πουλήσει τις αμερικανικές δραστηριότητές της ή να κινδυνεύσει με απαγόρευση.

Ωστόσο, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καθυστέρησε την εφαρμογή της απαγόρευσης τέσσερις φορές από τον Ιανουάριο και νωρίτερα αυτή την εβδομάδα παρέτεινε την προθεσμία έως τον Δεκέμβριο.

Η Λίβιτ δήλωσε ότι τα δεδομένα και το απόρρητο για την εφαρμογή στις ΗΠΑ θα διαχειρίζεται ο τεχνολογικός γίγαντας Oracle, με πρόεδρο τον Λάρι Έλισον, έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο και σύμμαχο του Τραμπ.

«Τα δεδομένα και το απόρρητο θα ηγούνται από μία από τις μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες της Αμερικής, την Oracle, και ο αλγόριθμος θα ελέγχεται επίσης από την Αμερική», ανέφερε στο Fox News. «Όλες οι λεπτομέρειες έχουν ήδη συμφωνηθεί. Τώρα χρειάζεται μόνο η υπογραφή της συμφωνίας», πρόσθεσε.

Ο γιος του Λ. Έλισον, Ντέιβιντ Έλισον, απέκτησε πρόσφατα την εταιρεία μέσων ενημέρωσης Paramount, που κατέχει το CBS News, καθιστώντας τους Έλισον μία από τις ισχυρότερες οικογένειες των μέσων στην Αμερική.

Ο Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή (19/9) ότι εκείνος και ο Κινέζος ομόλογός του, Σι Τζινπίνγκ, ενέκριναν συμφωνία για το μέλλον του TikTok στις ΗΠΑ σε τηλεφωνική κλήση, αν και δεν υπήρξε επιβεβαίωση από το Πεκίνο.

Advertisement

Ο Τραμπ έγραψε στο Truth Social ότι η κλήση ήταν «παραγωγική» και ότι «εκτίμησε» την έγκριση του Σι για τη συμφωνία, η οποία φαίνεται να προβλέπει την πώληση της αμερικανικής επιχείρησης του TikTok σε ομάδα Αμερικανών επενδυτών.

Το Σάββατο, το Υπουργείο Εμπορίου της Κίνας εξέδωσε λιγότερο σαφή δήλωση σχετικά με την προοπτική της συμφωνίας: «Η θέση της Κίνας για το TikTok είναι σαφής: η κινεζική κυβέρνηση σέβεται τις επιθυμίες της εταιρείας και την καλωσορίζει να διεξάγει εμπορικές διαπραγματεύσεις σύμφωνα με τους κανόνες της αγοράς, για την επίτευξη λύσης που να συμμορφώνεται με τους νόμους και κανονισμούς της Κίνας και να εξασφαλίζει ισορροπία συμφερόντων».

Το κρατικό πρακτορείο Xinhua δεν κατέστησε σαφές το αποτέλεσμα των συνομιλιών, με τον Σι να δηλώνει ότι το Πεκίνο «καλωσορίζει τις διαπραγματεύσεις για το TikTok».

Advertisement

Ένα σημείο τριβής φαίνεται να ήταν ποιος θα ελέγχει τον ισχυρό αλγόριθμο που προωθεί περιεχόμενο στους 170 εκατομμύρια Αμερικανούς χρήστες της εφαρμογής.

Μιλώντας με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ την Πέμπτη, ο Τραμπ απέφυγε να απαντήσει εάν ένας Αμερικανός αγοραστής θα χρειαστεί να κατασκευάσει νέο αλγόριθμο ή αν θα μπορεί να χρησιμοποιεί τον υπάρχοντα.

Αρχικά, ο Τραμπ είχε ζητήσει την απαγόρευση του TikTok κατά την πρώτη του θητεία, αλλά στη συνέχεια άλλαξε στρατηγική και χρησιμοποίησε την πλατφόρμα για να ενισχύσει την υποστήριξή του μεταξύ των νέων Αμερικανών στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2024.

Advertisement

Τον Ιανουάριο, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ επικύρωσε νόμο που ψηφίστηκε νωρίτερα το 2024, απαγορεύοντας την εφαρμογή εκτός εάν η ByteDance αποεπενδύσει στις δραστηριότητές της στις ΗΠΑ. Η εφαρμογή «σβήστηκε» μόνο προσωρινά πριν αναβληθεί η απαγόρευση.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ είχε εκφράσει ανησυχίες ότι η πρόσβαση του TikTok στα δεδομένα των Αμερικανών χρηστών συνιστά απειλή για την εθνική ασφάλεια «τεράστιου βάθους και κλίμακας».

Πηγή: BBC

Advertisement

Advertisement