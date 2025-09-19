To «πολύ αναμενόμενο» deal για το μέλλον του TikTok στις ΗΠΑ φαίνεται να πλησιάζει, με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Σι Τζινπίνγκ να συζητούν τους όρους την Παρασκευή.

Σύμφωνα με αποκαλύψεις του BBC, Αμερικανοί και Κινέζοι αξιωματούχοι έχουν καταλήξει σε ένα «πλαίσιο συμφωνίας», που θα μπορούσε να οδηγήσει στην πώληση της δραστηριότητας του TikTok στις ΗΠΑ σε μία κοινοπραξία αμερικανικών εταιρειών — μεταξύ των οποίων η Oracle και επενδυτικά funds όπως τα Andreessen Horowitz και Silver Lake.

Η «μυστική συνταγή»

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο αλγόριθμος του TikTok, που καθορίζει το περιεχόμενο που βλέπουν οι χρήστες. Είναι το «μυστικό συστατικό» που κάνει την εφαρμογή τόσο ελκυστική και δύσκολο να αντιγραφεί.

Η Κίνα μέχρι σήμερα αρνιόταν κατηγορηματικά να τον παραχωρήσει. Ωστόσο, σε μια ανατροπή, το Πεκίνο φαίνεται διατεθειμένο να επιτρέψει στην ByteDance να αδειοδοτήσει την τεχνολογία σε μια αμερικανική εταιρεία – χωρίς να την παραδώσει πλήρως. Αυτό σημαίνει ότι η αμερικανική έκδοση του TikTok πιθανότατα θα λειτουργεί με μια πιο «ελαφριά» εκδοχή του λογισμικού.

Τι σημαίνει αυτό για τους χρήστες

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι οι 170 εκατ. Αμερικανοί χρήστες ίσως δουν ένα TikTok με πιο περιορισμένο περιεχόμενο και λιγότερη ποικιλία, καθώς το «βαρύ πυροβολικό» του αλγορίθμου θα παραμείνει στο Πεκίνο. Παρ’ όλα αυτά, η εμπειρία χρήσης θα παραμείνει σε μεγάλο βαθμό η ίδια.

Η συμφωνία δημιουργεί ένα «μοντέλο TikTok» για άλλες κινεζικές τεχνολογίες. Όπως σχολιάζουν αναλυτές, θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο ώστε κινεζικές εταιρείες μπαταριών ή σπάνιων γαιών να διεισδύσουν ευκολότερα στην αμερικανική αγορά.

Αμερικανοί αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του Τραμπ κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας, έχουν εκφράσει εδώ και καιρό ανησυχίες για το ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα του TikTok και την επιρροή που έχει η εφαρμογή στους χρήστες στις ΗΠΑ.

Αυτές οι ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια οδήγησαν στην ψήφιση νομοθεσίας, την οποία υπέγραψε ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν πέρσι, απαιτώντας από το TikTok να παραδώσει τον έλεγχο των επιχειρήσεών του στις ΗΠΑ ή να αντιμετωπίσει απαγόρευση.

Ο Τραμπ από τότε έχει αλλάξει γνώμη, αποδίδοντας στο TikTok την αύξηση της υποστήριξης των νεαρών ψηφοφόρων που συνέβαλε στη νίκη του στις εκλογές του 2024.

Ωστόσο, η πώληση πρέπει ακόμα να ικανοποιήσει τους Αμερικανούς νομοθέτες και να καθησυχάσει τις ανησυχίες που ξεκίνησαν όλη αυτή τη διαδικασία. Το Κογκρέσο πιθανότατα θα χρειαστεί να εγκρίνει οποιαδήποτε συμφωνία, και ήδη υπάρχει πολιτική αντίδραση στην Ουάσιγκτον και από τις δύο πλευρές.

Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τζον Μουλένααρ δήλωσε ότι ανησυχεί πως το συμφωνηθέν πλαίσιο μπορεί να επιτρέπει ακόμα επιρροή και έλεγχο της κινεζικής κυβέρνησης.

«Απλά: ο νόμος απαιτεί πλήρη διαχωρισμό από τον έλεγχο “ξένου αντιπάλου”, και μια άδεια δεν φαίνεται να πληροί αυτό το κριτήριο», δήλωσε η νομικός Χντίλ Αμπντελχάντι στο BBC.

Η πιθανότητα απαγόρευσης του TikTok είχε προκαλέσει διαμαρτυρίες στις ΗΠΑ όταν ανακοινώθηκε για πρώτη φορά.

Συμφωνίες αυτού του μεγέθους συνήθως χρειάζονται μήνες ή ακόμα και χρόνια για να ολοκληρωθούν, και υπάρχουν πολλά ζητήματα που πρέπει να λυθούν.

Πρώτον, δεν είναι σαφές πώς το TikTok, που θα ανήκει και θα λειτουργεί από Αμερικανική εταιρεία, θα αλληλεπιδρά με την υπόλοιπη παγκόσμια πλατφόρμα, η οποία θα εξακολουθεί να ανήκει στην ByteDance.

Δεύτερον, η ByteDance, ως ιδιωτική εταιρεία, θα χρειαστεί έγκριση από το διοικητικό της συμβούλιο για να προχωρήσει η συμφωνία.

Αυτό προσθέτει ένα ακόμα επίπεδο πολυπλοκότητας, ακόμα και αν η κινεζική κυβέρνηση – η οποία εφαρμόζει εξαγωγικούς ελέγχους σε προηγμένες τεχνολογίες όπως οι αλγόριθμοι – έχει ήδη εγκρίνει τη συμφωνία.

Επιπλέον, ο ίδιος ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος έχει αποδειχθεί απρόβλεπτος εταίρος στο εμπόριο, θα μπορούσε να δημιουργήσει νέες επιπλοκές.

