Ο Δαλάι Λάμα αναφέρεται περισσότερες από 150 φορές στην τελευταία δημοσίευση εγγράφων που σχετίζονται με τον αποθανόντα χρηματοδότη και καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Μια αναζήτηση στα αρχεία του Έπσταϊν στον ιστότοπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δείχνει 157 αναφορές στον ηγέτη του Θιβετιανού Βουδισμού.

Σε ένα email της 21ης Οκτωβρίου 2012, ο Επστάιν ενημερώνει έναν γνωστό του μέσω email ότι θα παρευρεθεί σε μια εκδήλωση σε ένα ανώνυμο νησί, στην οποία θα παρευρεθεί και ο Δαλάι Λάμα.

«Ναι. Το πρώτο βήμα θα είναι να συναντήσω τον Τένζιν. Ο μαθητής του που διευθύνει το κέντρο του Δαλάι Λάμα και είναι τώρα διευθυντής στο Εργαστήριο και θα ξεκινήσει την “πρωτοβουλία ηθικής” στο Εργαστήριο Μέσων Ενημέρωσης. Εργαζόμαστε σε μερικά ενδιαφέροντα πράγματα, όπως μια συνάντηση για τις γνωστικές μηχανές και τον άνθρωπο. Νομίζω ότι θα τον συμπαθήσεις. Μπορεί να μας φέρει τον Δαλάι Λάμα», αναφέρει ένα άλλο email που στάλθηκε στον Eπστάιν στις 10 Μαΐου 2015.

The Dalai Lama reportedly met with Jeffrey Epstein several times and is mentioned at least 169 times in the Epstein dossier… pic.twitter.com/UFyqrasBd8 — ONAD | オナデオ 🪞 (@onadeonft) February 3, 2026

Σε ένα άλλο email την επόμενη μέρα, ο Eπστάιν γράφει: «Εργάζομαι για να φέρω τον Δαλάι Λάμα σε δείπνο».

Το γραφείο του Δαλάι Λάμα δεν έχει σχολιάσει δημοσίως τις αναφορές στα πρόσφατα δημοσιευμένα έγγραφα.

Ο Αμερικανός δημοσιογράφος και σύμβουλος Mάικλ Γουλφ, ο οποίος είχε ενεργήσει ως σύμβουλος του Eπστάιν, θυμήθηκε σε ένα podcast για το Daily Beat τον περασμένο Ιούλιο ότι συνάντησε τον Δαλάι Λάμα στην κατοικία του Eπστάιν στο Μανχάταν.

«Συναντήσατε πραγματικά τον Δαλάι Λάμα στο σπίτι του Τζέφρι Eπστάιν;», ρώτησε η παρουσιάστρια.

«Ναι, πράγματι», απάντησε ο Γουλφ, προσθέτοντας ότι ο Eπστάιν συνάντησε πολλές γνωστές προσωπικότητες σε εκείνο το σπίτι.

Ο 90χρονος Δαλάι Λάμα, γεννημένος Τένζιν Γιάτσο, ανακηρύχθηκε νικητής των βραβείων Grammy την Κυριακή για το ηχητικό βιβλίο του Meditations: The Reflections of His Holiness The Dalai Lama (Διαλογισμοί: Οι σκέψεις της Αυτού Αγιότητας του Δαλάι Λάμα).

