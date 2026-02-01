Σε αναζήτηση εμπορικής συμφωνίας βρίσκεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, όπως αποκάλυψε με story που “ανέβασε” στο Instagram.

Ο Έλληνας φόργουορντ των Μιλγουόκι Μπακς ανέφερε το παράδειγμα του Κέβιν Ντουράντ με το deal που έκανε με την εταιρεία περιποίησης “CeraVe”, αλλά και την Κένταλ Τζένερ που πρόσφατα συνεργάστηκε με την εταιρεία ρούχων “Fanatics”, προκαλώντας σάλο με τη διαφήμισή της και την καυστική/ χιουμοριστική αναφορά στις σχέσεις της με παίκτες του NBA.

Από τη μεριά του, ο Αντετοκούνμπο απευθύνθηκε σε εταιρεία προφυλακτικών «Trojan» ρωτώντας αν… δουλεύουν τα προϊόντα της. Μάλιστα το πήγε ένα βήμα παραπάνω φτιάχνοντας το παράδειγμα μιας πιθανής διαφήμισης σε περίπτωση συνεργασίας προκαλώντας άφθονο γέλιο.