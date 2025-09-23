Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εμποδίστηκε από την αμερικανική αστυνομία μετά την ομιλία του στην έδρα του ΟΗΕ, λόγω της διέλευσης της αυτοκινητοπομπής του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ από τη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το BFMTV.

«Κατά την έξοδο από τα κεντρικά γραφεία του ΟΗΕ, όπου ανακοίνωσε επίσημα την αναγνώριση της Παλαιστίνης από τη Γαλλία, ο Εμανουέλ Μακρόν εμποδίστηκε στο δρόμο από την προεδρική αυτοκινητοπομπή του Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου», αναφέρει η δημοσίευση.

Advertisement

Advertisement

«Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε, όλα είναι μπλοκαρισμένα τώρα», του είπε ένας αστυνομικός πριν κάνει σήμα στην αυτοκινητοπομπή που πλησίαζε.

Σε φωτογραφίες που δημοσίευσε το Brut στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Εμανουέλ Μακρόν τηλεφωνεί στον Αμερικανό ομόλογό του για να ξεκολλήσει.

@brutofficiel Quand Emmanuel Macron appelle Donald Trump car le convoi du président américain le bloque dans les rues de New-York. ♬ son original – Brut.

«Μάντεψε τι έγινε, περιμένω τώρα στο δρόμο επειδή όλα είναι μπλοκαρισμένα για να περάσεις εσύ», είπε χαμογελώντας στο τηλέφωνο.

Μετά από αρκετά λεπτά αναμονής, ο δρόμος άνοιξε, αλλά μόνο για τους πεζούς. Αυτό ανάγκασε τον Γάλλο πρόεδρο να συνεχίσει τη συνομιλία του με τον Ντόναλντ Τραμπ ακριβώς στη μέση του δρόμου, καθώς προσπαθούσε να φτάσει στη γαλλική πρεσβεία, γράφει το περιοδικό.