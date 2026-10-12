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Ο πρώην «Σπάιντερμαν», Τόμπι Μαγκουάιρ, πάντρεψε την πρώην σύζυγό του, Τζένιφερ Μέιερ, λίγες εβδομάδες μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου τους.

Η Μέιερ παντρεύτηκε τον Τζέφρι Ογκουνλέσι, γιο του Νιγηριανού δισεκατομμυριούχου Αντεμπάγιο Ογκουνλέσι, στις 10 Οκτωβρίου. Ο Μαγκουάιρ οριστικοποίησε το διαζύγιό του από τη Μέιερ πριν λίγες εβδομάδες 10 χρόνια αφού χώρισαν και έξι χρόνια αφού ζητήθηκε το διαζύγιο, στις 21 Σεπτεμβρίου.

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Μεταξύ των καλεσμένων ήταν πολλοί διάσημοι, όπως η Κόρτνεϊ Κοξ, ο Λεονάρντο ντι Κάπριο, ο Τζεφ Μπέζος με τη σύζυγό του, Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος και άλλοι. Σημειώνεται πως οι Μέιερ και Ογκουνλέσι απέκτησαν μια κόρη νωρίτερα μέσα στο έτος (η Μέιερ έχει ήδη δύο παιδιά με τον Μαγκουάιρ).