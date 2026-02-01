Δεν ήταν μια ατάκα. Δεν ήταν μια χειραψία. Ήταν ένα ζευγάρι γυαλιά. Ο Εμμάνουελ Μακρόν εμφανίστηκε στο World Economic Forum,με καθρέφτη aviator τύπου “Top Gun” και το timeline πήρε φωτιά: memes, θεωρίες, «μήπως στέλνει μήνυμα στον Λευκό Οίκο;», «μήπως παίζει με την εικόνα του ως σούπερσταρ;». Κι όμως, πίσω από το στιλ υπήρχε και κάτι πολύ πιο πεζό: ένα «σπασμένο» αγγείο στο μάτι που ήθελε να καλύψει.

Τα γυαλιά είναι το μοντέλο Pacific S 01 Double Gold της Maison Henry Jullien, τιμή περίπου 659 ευρώ. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, μια ομάδα περίπου δέκα ανθρώπων στο εργοστάσιο στο Lons-le-Saunier παράγει γύρω στα 1.000 ζευγάρια τον χρόνο αυτού του μοντέλου – και η προβολή που πήραν από τον πρόεδρο ήταν «διαφήμιση που δεν αγοράζεται».

Advertisement

Advertisement

Ακόμα πιο ενδιαφέρον: το περιβάλλον του Μακρόν είχε ζητήσει να τα αγοράσει (όχι να τα δεχτεί ως δώρο) και υπήρξε ρητή έμφαση στο αν το προϊόν είναι εξ ολοκλήρου γαλλικής κατασκευής.

Γιατί φόρεσε γυαλιά; Οι 3 αναγνώσεις που «πουλάνε» (και η μία που είναι αληθινή)

Το πρακτικό άλλοθι (και η πιο τεκμηριωμένη εξήγηση): ο Μακρόν ήθελε να κρύψει μια υποεπιπεφυκιδική αιμορραγία (σπασμένο αγγείο) που, όπως είπε, είναι «καλοήθης». Το πολιτικό μήνυμα “Made in Europe”: στο κλίμα έντασης και «δασμολογικών απειλών», ένα αξεσουάρ μπορεί να λειτουργήσει ως μικρό, τηλεοπτικό σήμα: «κοιτάξτε τι παράγει η βιομηχανία μας». Αυτή η ανάγνωση αναφέρεται ρητά και από αναλυτές επικοινωνίας που σχολιάζουν το επικοινωνιακό αποτύπωμα της εμφάνισης. Το star system της πολιτικής: ο «πρόεδρος-εικόνα» ξέρει ότι ένα καρέ μπορεί να κάνει περισσότερο θόρυβο από δέκα παραγράφους. Και εδώ το καρέ ήταν τέλειο: “Top Gun”, καθρέφτης, σκηνή, φλας, viral. (Αυτό είναι ερμηνεία – όχι βεβαιότητα.)

Και τώρα το «χρήσιμο» κομμάτι: ποιοι φτιάχνουν τα “μεγάλα” γυαλιά;

Η βιομηχανία των οπτικών δεν είναι μόνο μόδα, είναι κολοσσοί, άδειες, licensing και εργοστάσια»:

EssilorLuxottica: από τους πιο ισχυρούς ομίλους παγκοσμίως, με portfolio που περιλαμβάνει ενδεικτικά Ray-Ban, Oakley, Persol, Oliver Peoples, Vogue Eyewear κ.ά.

Safilo: χαρτοφυλάκιο με core και licensed μάρκες – ενδεικτικά έχουν αναφερθεί Carrera, Polaroid, Smith και licensing για οίκους όπως Dior και Fendi (ανά περίοδο/συμφωνία).

Marcolin: κατασκευάζει/διανέμει γυαλιά για πολλούς οίκους· χαρακτηριστικό παράδειγμα συνεργασίας είναι το Tom Ford Eyewear.

De Rigo Vision: με δικά του brands όπως Police και ST!NG (με παρουσία και σε sunglasses/optical).

Marchon Eyewear: μεγάλος κατασκευαστής/διανομέας με κατάλογο brands που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων Calvin Klein (και άλλες συνεργασίες).

Kering Eyewear: «ομπρέλα» για luxury eyewear με brands όπως Gucci, Saint Laurent, αλλά και συνεργασίες τύπου Cartier κ.ά.

LVMHμέσω Thelios: ο βραχίονας eyewear που στήθηκε για να «ανεβάσει» τα γυαλιά ως κομμάτι της πολυτέλειας με πλήρη έλεγχο αλυσίδας αξίας.