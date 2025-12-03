Ο Τράβις Κέλσι αποκάλυψε ένα μυστικό για τη σχέση του με την Τέιλορ Σουίφτ, ενώ έπαιρνε συμβουλές για γάμο από τον Τζορτζ Κλούνεϊ, καλεσμένο του podcast «New Heights».

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής της Τετάρτης, 3 Δεκεμβρίου, του podcast του και του αδελφού του Τζέισον Κελς, ο Τράβις, 36 ετών, ρώτησε τον Τζορτζ, 64 ετών, αν «έλεγε ψέματα» ότι δεν είχε ποτέ τσακωθεί με τη σύζυγό του Αμάλ Κλούνεϊ σε περισσότερα από 10 χρόνια γάμου. «Όχι, δεν λέω ψέματα», επέμεινε ο ηθοποιός, «Τράβις, να σου κάνουμε την ίδια ερώτηση;» Ο tight end των Kansas City Chiefs γέλασε καθώς απάντησε: «Λοιπόν, έχουν περάσει μόνο δυόμισι χρόνια και έχεις δίκιο, δεν έχω τσακωθεί. Ούτε μία φορά».

Travis Kelce Says He and Taylor Swift Have 'Never Once' Had an Argument During Their 2.5 Year Relationship https://t.co/AXqY4C1IrN — People (@people) December 3, 2025

Ο Τζορτζ, ο οποίος αντάλλαξε όρκους με την Αμάλ το 2014, συνέχισε εξηγώντας την άποψή του. «Ξέρεις, κανένας από τους δύο δεν θα κερδίσει σε έναν καβγά, οπότε γιατί να μπλέξω; … Είμαι 64 ετών, για τι να τσακωθώ σε αυτή τη φάση;», είπε. «Γνώρισα αυτή την απίστευτη γυναίκα, ξέρεις, είναι όμορφη και έξυπνη και υποστηρίζει όλα τα πιο σημαντικά πράγματα που πιστεύω στον κόσμο. Και δεν μπορώ να πιστέψω πόσο τυχερός είμαι, οπότε για τι να τσακωθώ;»

Ο Τράβις και ο Τζέισον, 38 ετών, εντυπωσιάστηκαν και οι δύο από την απάντηση του Τζορτζ. «Κρατάω σημειώσεις όλη την ώρα, μεγάλε, δεν έχεις ιδέα», σχολίασε ο Τράβις.

Η σχέση του αθλητή του NFL με την Swift, 35 ετών, ξεκίνησε το 2023, αφού αποκάλυψε στο podcast του ότι προσπάθησε να της δώσει ένα βραχιόλι φιλίας με τον αριθμό τηλεφώνου του σε μία από τις συναυλίες της Eras Tour στο Κάνσας Σίτι – χωρίς αποτέλεσμα. Η Swift αργότερα εντοπίστηκε σε έναν αγώνα των Chiefs εκείνο το φθινόπωρο, επιβεβαιώνοντας τη σχέση τους.