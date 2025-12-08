Σε φάση πυρετώδους προετοιμασίας για τον πολυσυζητημένο γάμο της με τον Τράβις Κέλσι το ερχόμενο καλοκαίρι βρίσκεται η Τέιλορ Σουίφτ, καθώς, σύμφωνα με νέο δημοσίευμα, μετατρέπει τη χλιδάτη έπαυλή της στο Ρόουντ Άιλαντ σε έναν εντυπωσιακό γαμήλιο κήπο.

Η Τέιλορ Σουίφτ φέρεται να κατέβαλε ένα υπέρογκο ποσό για να εξασφαλίσει την ημερομηνία που επιθυμούσε για τον γάμο της με τον Τράβις Κέλσι, το Σάββατο 13 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν διαπίστωσε ότι άλλος γάμος είχε ήδη «κλειδώσει» την ίδια ημέρα, έκανε μια οικονομική πρόταση στη νύφη που δεν μπορούσε να απορριφθεί.

Σύμφωνα με το pagesix, η παγκόσμια σταρ επενδύει πάνω από 1,2 εκατομμύρια δολάρια αποκλειστικά στη διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου της έπαυλης αξίας 17 εκατομμυρίων, με τη φύτευση χιλιάδων λουλουδιών, τη συνεργασία ειδικών κηποτεχνίας και αυξημένα μέτρα ασφαλείας, ώστε όλα να παραμείνουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας μέχρι τη μεγάλη ημέρα.

Αν και το ζευγάρι είχε αρχικά εξετάσει το ενδεχόμενο γάμου στην Ιταλία, τελικά φαίνεται πως προτιμά μια πιο ιδιωτική και ελεγχόμενη τελετή στο ίδιο τους το σπίτι. Η Σουίφτ φέρεται να έχει ζητήσει να φυτευτούν μήνες πριν κόκκινα τριαντάφυλλα, ορχιδέες, ορτανσίες και παιώνιες, «για να νιώθει πως παντρεύεται μέσα σε μια θάλασσα λουλουδιών».

Στιγμιότυπο από την περιοδεία της Τέιλορ Σουίφτ (Πηγή: iSTOCK)

Η Σουίφτ έχει επιλέξει ήδη τις κουμπάρες της ενώ η ίδια επιθυμεί να δημιουργήσει σύντομα οικογένεια.

Η πρόταση γάμου έγινε τον περασμένο Αύγουστο, στην κατοικία του Τράβις Κέλσι στο Κάνσας, ύστερα από δύο χρόνια σχέσης. Το ζευγάρι, μέχρι στιγμής, δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα τις πληροφορίες.

(Με πληροφορίες από pagesix)