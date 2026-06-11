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Η εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων σε μια αμερικανική «εγγύηση ασφάλειας» έχει υποχωρήσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, σύμφωνα με νέα έρευνα, καθώς μόλις 1 στους 10 πολίτες σε 15 χώρες θεωρεί πλέον τις ΗΠΑ σύμμαχο, ενώ πλειοψηφίες σε όλες τις χώρες εκφράζουν αμφιβολίες για το αν η Ουάσιγκτον θα έσπευδε να τους βοηθήσει σε περίπτωση επίθεσης.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη 10 Ιουνίου από το think tank European Council on Foreign Relations (ECFR) ενόψει κρίσιμων συνόδων G7 και ΝΑΤΟ σε Γαλλία και Τουρκία τις επόμενες εβδομάδες, καταγράφει μια «βαθιά ευρωπαϊκή δυσπιστία προς τις ΗΠΑ».

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Παράλληλα, δείχνει ότι, παρότι πολλοί Ευρωπαίοι εκτιμούν πως οι σχέσεις με την Ουάσιγκτον θα βελτιωθούν όταν αποχωρήσει ο Ντόναλντ Τραμπ από την εξουσία, στο μεταξύ εμφανίζονται όλο και πιο πρόθυμοι να ενισχύσουν την ευρωπαϊκή άμυνα, ώστε να προστατευθούν από την αβεβαιότητα της αμερικανικής στάσης.

Η έρευνα βασίστηκε σε δημοσκοπήσεις που πραγματοποιήθηκαν τον Μάιο σε Αυστρία, Βουλγαρία, Δανία, Εσθονία, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιταλία, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία και Ηνωμένο Βασίλειο. Κατά μέσο όρο, μόλις το 11% των ερωτηθέντων σε όλες αυτές τις χώρες θεωρεί πλέον τις ΗΠΑ «σύμμαχο που μοιράζεται τα συμφέροντα και τις αξίες μας».

Το ποσοστό αυτό ήταν 16% έξι μήνες πριν και 22% τον Νοέμβριο του 2024, δείχνοντας συνεχή πτώση. Η κυρίαρχη άποψη σήμερα είναι ότι οι ΗΠΑ αποτελούν έναν «αναγκαίο εταίρο», ενώ 13% των Ευρωπαίων τις χαρακτηρίζει «αντίπαλο» και 12% «άμεσο εχθρό».

…Αλλά και μία υποβόσκουσα δυσπιστία και προς τη Ρωσία

Σε όλες τις χώρες, οι πλειοψηφίες δεν είναι πλέον βέβαιες ότι οι ΗΠΑ θα προσέφεραν βοήθεια σε περίπτωση επίθεσης. Εξαίρεση αποτελεί η Βουλγαρία, όπου η εικόνα διαφοροποιείται. Στις περισσότερες χώρες -συμπεριλαμβανομένων εκείνων με ισχυρά ακροδεξιά κόμματα όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Ολλανδία και η Σουηδία- οι πολίτες θεωρούν ότι τουλάχιστον ορισμένα ευρωπαϊκά κράτη θα έσπευδαν να βοηθήσουν σε αντίστοιχη περίπτωση.

Παράλληλα, οι Ευρωπαίοι εμφανίζονται κατά μέσο όρο 4% πιο θετικοί σε σχέση με πέρυσι στην αύξηση των εθνικών αμυντικών δαπανών. Μοναδική χώρα όπου η πλειοψηφία εξακολουθεί να αντιτίθεται είναι η Ιταλία.

Σε σχεδόν όλες τις χώρες, οι περισσότεροι πολίτες υποστηρίζουν ότι πρέπει να μειωθεί η στρατηγική εξάρτηση από αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό, με το σύνθημα «αγοράστε ευρωπαϊκά» να συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη υποστήριξη σε Δανία (75%), Ολλανδία (72%), Σουηδία (70%), Πορτογαλία (69%), Γαλλία (66%), Ελβετία (64%), καθώς και σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ισπανία (62%).

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Παράλληλα, μόνο το 29% υποστηρίζει την αντικατάσταση του ΝΑΤΟ από έναν νέο αμιγώς ευρωπαϊκό αμυντικό οργανισμό. Σε σχεδόν όλες τις χώρες –με εξαίρεση τη Βουλγαρία– κυριαρχεί η εκτίμηση ότι οι σχέσεις ΗΠΑ–Ευρώπης «πιθανότατα θα βελτιωθούν» μετά την αποχώρηση του Τραμπ, άποψη που συμμερίζεται πάνω από το 60% σε Γαλλία, Ισπανία, Δανία, Ολλανδία και Σουηδία.

Τέλος, παρά το αυξημένο ενεργειακό κόστος, το 44% των Ευρωπαίων θεωρεί ότι θα ήταν «μάλλον κακή» ή «πολύ κακή» ιδέα η επανέναρξη εισαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Ρωσία.

Με πληροφορίες από The Guardian

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