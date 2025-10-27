Ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ εγκαινίασε ένα μνημείο αφιερωμένο στο λεσβιακό, ομοφυλοφιλικό, αμφιφυλόφιλο και τρανς στρατιωτικό προσωπικό, έπειτα από δεκαετίες αγώνα ενάντια στην απαγόρευση της ομοφυλοφιλίας στις ένοπλες δυνάμεις.

Στην πρώτη του επίσημη εκδήλωση υπέρ της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+, ο βασιλιάς επισκέφθηκε το γλυπτό, με τίτλο «Ανοιχτή Επιστολή» (An Opened Letter), στο Εθνικό Δενδροφυτώριο Μνημείων (National Memorial Arboretum) στο Στάφορντσαϊρ.

Το μνημείο είναι αφιερωμένο στα μέλη της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ που υπηρετούν σήμερα στις ένοπλες δυνάμεις, καθώς και σε όσους υπηρέτησαν σε εποχές που η ομοφυλοφιλία θεωρούνταν παράνομη στον στρατό.

Κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης, η οποία ίσχυε έως το 2000, τα άτομα που ήταν —ή θεωρούνταν— ομοφυλόφιλα υπέστησαν εξονυχιστικές ανακρίσεις, απολύσεις και, σε ορισμένες περιπτώσεις, φυλάκιση.

Βετεράνοι που επηρεάστηκαν και παρευρέθηκαν στην τελετή της Δευτέρας δήλωσαν ότι το μνημείο σηματοδοτεί ένα «κλείσιμο κύκλου» μετά από χρόνια αγώνων, πρώτα για την αλλαγή του νόμου και έπειτα για τη διεκδίκηση αποζημιώσεων από την κυβέρνηση.

Το χάλκινο γλυπτό σχεδιάστηκε από τη συλλογικότητα καλλιτεχνών Abraxas Academy, που εδρεύει στο Νόρφολκ.

Το έργο μοιάζει με ένα τσαλακωμένο κομμάτι χαρτιού, το οποίο περιέχει λόγια από προσωπικές επιστολές που κάποτε χρησιμοποιήθηκαν ως αποδεικτικά στοιχεία για να ενοχοποιήσουν ανθρώπους.

Πηγή φωτογραφιών: Reuters

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι το μνημείο «αποτελεί διαχρονικό φόρο τιμής στο θάρρος και την προσφορά αυτών των βετεράνων».

Η Δευτέρα ήταν η πρώτη επίσημη εμφάνιση του βασιλιά υπέρ της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Η υπουργός για θέματα βετεράνων, Λουίζ Σάντχερ-Τζόουνς, είπε στο BBC πως ένιωσε «φρίκη» ακούγοντας όσα υπέφεραν οι άνθρωποι κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης και χαρακτήρισε την αποκάλυψη του μνημείου ως «στιγμή ίασης».

Το Μνημείο Βετεράνων ΛΟΑΤΚΙ+ αποτελεί μία από τις 49 συστάσεις της Έκθεσης Έθερτον (Etherton Review) —μιας ανεξάρτητης έρευνας που ανέθεσε η κυβέρνηση— σχετικά με τη μεταχείριση των ΛΟΑΤΚΙ+ βετεράνων που υπηρέτησαν υπό το καθεστώς της απαγόρευσης.