Οι μέσες παγκόσμιες θερμοκρασίες προβλέπεται να φτάσουν σε επίπεδα σχεδόν ρεκόρ τα επόμενα πέντε χρόνια, με τις θερμοκρασίες στην Αρκτική να αναμένεται να αυξηθούν ταχύτερα από ό,τι σε άλλες περιοχές, σύμφωνα με έκθεση της μετεωρολογικής υπηρεσίας του ΟΗΕ και της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η ετήσια έκθεση παρέχει περιφερειακές προβλέψεις για τις θερμοκρασίες και τις βροχοπτώσεις, προβλέποντας ότι οι ετήσιες παγκόσμιες μέσες θερμοκρασίες κοντά στην επιφάνεια θα κυμανθούν μεταξύ 1,3°C και 1,9°C πάνω από την προβιομηχανική περίοδο 1850-1900.

«Υπάρχουν πολύ σαφείς ενδείξεις ότι το κλίμα θερμαίνεται και ότι η μέση παγκόσμια θερμοκρασία συνεχίζει να αυξάνεται», δήλωσε στο Reuters η Melissa Seabrook, ερευνήτρια στη Μετεωρολογική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου.

Στη Συμφωνία του Παρισιού του 2015, οι κυβερνήσεις υποσχέθηκαν να προσπαθήσουν να αποτρέψουν την αύξηση της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας από το να ξεπεράσει τους 1,5°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα – πάνω από τα οποία παρατηρούνταν αυξανόμενη ένταση σοβαρών κλιματικών φαινομένων.

Η έκθεση ανέφερε ότι είναι πολύ πιθανό η μέση παγκόσμια θερμοκρασία κοντά στην επιφάνεια να υπερβεί προσωρινά τους 1,5°C πάνω από τα μέσα επίπεδα του 1850-1900 για τουλάχιστον ένα έτος μεταξύ 2026 και 2030.

Κατάρριψη ρεκόρ

Προβλέπει επίσης ότι θα υπάρξει ένα έτος μεταξύ 2026 και 2030 που οι μέσες παγκόσμιες θερμοκρασίες θα ξεπεράσουν το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί, το 2024, όταν ξεπέρασαν τους 1,5°C πάνω από την προβιομηχανική εποχή για πρώτη φορά.

Η προσωρινή υπέρβαση του ορίου του 1,5 βαθμού Κελσίου δεν σημαίνει ότι η Συμφωνία του Παρισιού έχει αποτύχει, καθώς αναφέρεται σε έναν μακροπρόθεσμο μέσο όρο άνω των 20 ετών και όχι σε υπέρβαση ενός μόνο έτους, δήλωσε ο Seabrook, σημειώνοντας παράλληλα ότι καθώς ο κόσμος πλησιάζει σε αυτό το όριο, είναι όλο και πιο πιθανό να το ξεπερνά πιο συχνά.

«Η επιστήμη είναι πολύ σαφής ότι το παράθυρο για τη διατήρηση της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας στους 1,5 βαθμούς Κελσίου κλείνει γρήγορα», πρόσθεσε ο Seabrook.

Όλο και πιο σοβαρά καιρικά φαινόμενα

Οι χειμερινές θερμοκρασίες της Αρκτικής στο βόρειο ημισφαίριο κατά τα επόμενα πέντε χρόνια προβλέπεται να αυξηθούν κατά περισσότερο από 3,5 φορές τον παγκόσμιο μέσο όρο, φτάνοντας περίπου τους 2,8°C πάνω από τη βασική τιμή της περιόδου 1991-2020, σύμφωνα με την έκθεση.

Ο θαλάσσιος πάγος της Αρκτικής αναμένεται να λιώσει τον Μάρτιο κατά την επόμενη πενταετία στη Θάλασσα του Μπάρεντς, τη Θάλασσα του Βερίγγειου και τη Θάλασσα του Οχότσκ.

Η υπεεθέρμανση της Αρκτικής θα μπορούσε επίσης να διαταράξει τα καιρικά συστήματα και να προκαλέσει πιο σοβαρά καιρικά φαινόμενα, ειδικά στα βόρεια μέρη του κόσμου, δήλωσε ο Seabrook.

Προβλέπεται επίσης πιο υγρός καιρός στο βόρειο ημισφαίριο κατά τους επόμενους πέντε χειμώνες, καθώς και υγρές περίοδοι στη βόρεια Ευρώπη, την Αλάσκα, τη Σιβηρία και το Σαχέλ κατά την περίοδο Μαΐου-Σεπτεμβρίου, ενώ προβλέπεται αντίθετα ξηρός καιρός για αυτήν την εποχή στον Αμαζόνιο.

Ένα ισχυρό Ελ Νίνιο προβλέπεται επίσης για τον φετινό χειμώνα, το οποίο θα μπορούσε να συνεχιστεί και το 2027, οδηγώντας τις παγκόσμιες θερμοκρασίες σε πιθανά επίπεδα ρεκόρ λόγω της θέρμανσης του Ειρηνικού Ωκεανού.

Το Ελ Νίνιο είναι μια περιοδική αύξηση της θερμοκρασίας της επιφάνειας της θάλασσας στον κεντρικό και ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, η οποία συνήθως διαρκεί μεταξύ εννέα και δώδεκα μηνών.

