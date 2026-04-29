Στο πυρηνικό συγκρότημα του Ισφαχάν, βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή του Διεθνή Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του ΟΗΕ, Ραφαέλ Γκρόσι.

Σε συνέντευξή που παραχώρησε στο Associated Press, ο Γκρόσι αποκάλυψε ότι ο Οργανισμός διαθέτει δορυφορικές εικόνες που δείχνουν τις επιπτώσεις των τελευταίων αεροπορικών επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν και προσθέτοντας ότι «συνεχίζουμε να λαμβάνουμε πληροφορίες».

Advertisement

Advertisement

Οι επιθεωρήσεις του ΔΟΑΕ στο Ισφαχάν τερματίστηκαν όταν το Ισραήλ ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2025 έναν πόλεμο 12 ημερών, κατά τη διάρκεια του οποίου οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν τρεις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Ο ΔΟΑΕ πιστεύει ότι ένα μεγάλο ποσοστό του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν «αποθηκεύτηκε εκεί τον Ιούνιο του 2025, όταν ξέσπασε ο πόλεμος των 12 ημερών, και βρίσκεται εκεί από τότε. Δεν έχουμε καταφέρει να επιθεωρήσουμε ή να διαψεύσουμε ότι το υλικό βρίσκεται εκεί και ότι οι σφραγίδες -οι σφραγίδες του ΔΟΑΕ- παραμένουν εκεί. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό, οπότε αυτό που σας λέω είναι η καλύτερη εκτίμησή μας.»

Εικόνες από δορυφόρο της Airbus δείχνουν ένα φορτηγό φορτωμένο με 18 μπλε κοντέινερ να εισέρχεται σε μια σήραγγα στο Κέντρο Πυρηνικής Τεχνολογίας του Ισφαχάν στις 9 Ιουνίου 2025, λίγο πριν την έναρξη του πολέμου του Ιουνίου. Αυτά τα κοντέινερ, που πιστεύεται ότι περιέχουν υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο, πιθανότατα παραμένουν εκεί.

«Ο ΔΟΑΕ επιθυμεί επίσης να επιθεωρήσει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν στο Νατάνζ και στο Φόρντο, όπου επίσης υπάρχει πυρηνικό υλικό», πρόσθεσε ο Γκρόσι.

Το Ιράν είναι μέλος της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων, της οποίας η πενταετής αναθεώρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στην έδρα του ΟΗΕ. Σύμφωνα με τις διατάξεις της, το Ιράν υποχρεούται να ανοίξει τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις για επιθεώρηση από την IAEA, λέει ο Grossi.