Ένα νέο βιβλίο αποκαλύπτει τι πίστευε η Ολίβια Νιούτον Τζον σχετικά με την τύχη του πρώην συντρόφου της, ο οποίος εξαφανίστηκε μυστηριωδώς πριν από 21 χρόνια.

Η πρωταγωνίστρια του «Grease» θεωρούσε ότι ο πρώην σύντροφός της, ο οπερατέρ Patrick McDermott, είτε είχε δολοφονηθεί είτε είχε πνιγεί, σύμφωνα με τη βιογραφία «A Little More Love: The Life and Legacy of Olivia Newton-John» του Μάθιου Χιλντ, η οποία κυκλοφορεί σε λίγες μέρες.

Μαρτυρίες που ρίχνουν φως στην υπόθεση

Ο συγγραφέας του βιβλίου μίλησε με φίλους και συνεργάτες της Νιότον-Τζον. Η μουσικός Λιόνα Μπόιντ ανέφερε ότι η τραγουδίστρια δεν πίστεψε ποτέ τις φήμες πως ο McDermott ζούσε στο Μεξικό. Η σχέση τους, όπως είχε γράψει η ίδια στα απομνημονεύματά της το 2018, ήταν «κατά διαστήματα» και εκείνη την περίοδο βρίσκονταν σε φάση χωρισμού, όταν εκείνος εξαφανίστηκε τον Ιούνιο του 2005, κατά τη διάρκεια νυχτερινής εκδρομής για ψάρεμα.

Μετά την εξαφάνιση του 48χρονου, κυκλοφόρησαν θεωρίες ότι ίσως είχε σκηνοθετήσει την εξαφάνισή του λόγω οικονομικών δυσκολιών. Η δημοσιογράφος Louise Pennell είχε τότε δηλώσει πως δεν ήταν ξεκάθαρο αν επρόκειτο για οικονομική απόγνωση, δολοφονία ή απαγωγή. Ο McDermott είχε πάρει διαζύγιο από την ηθοποιό Yvette Nipar το 1993 και αντιμετώπιζε οικονομικές διαφορές σχετικά με τη διατροφή του γιου τους, Chance.

Το 2016, ο ερευνητής John Nazarian ισχυρίστηκε ότι τον είδε στο Μεξικό μαζί με μια γυναίκα με γερμανική προφορά. Ωστόσο, σύμφωνα με το βιβλίο, η Ολίβια Νιούτον-Τζον είχε ζητήσει από ειδικό ασφαλείας να στείλει ιδιωτικούς ερευνητές στη χώρα, χωρίς κανένα αποτέλεσμα.

Η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ κατέληξε το 2008 ότι ο McDermott πιθανότατα «χάθηκε στη θάλασσα». Έναν χρόνο αργότερα, η διάσημη τραγουδίστρια παραδέχτηκε ότι το μυστήριο γύρω από την εξαφάνισή του δεν θα λυνόταν ποτέ. Το 2016 επανέλαβε ότι κανείς δεν γνωρίζει τι συνέβη, τονίζοντας πως κάποια γεγονότα στη ζωή πρέπει να τα αφήνεις πίσω.

Η Αυστραλή σταρ προχώρησε στη συνέχεια σε γάμο με τον επιχειρηματία John Easterling το 2008, με τον οποίο παρέμεινε μαζί μέχρι τον θάνατό της τον Αύγουστο του 2022, σε ηλικία 73 ετών, έπειτα από μακροχρόνια μάχη με καρκίνο του μαστού.

Με πληρογορίες από Page Six