Λίγες μόλις ημέρες πριν καθίσει στο εδώλιο για σοβαρές κατηγορίες βιασμού, η αστυνομία του Όσλο συνέλαβε την Κυριακή, 1η Φεβρουαρίου, τον Μάριους Μποργκ Χόιμπι, θετό γιο του διαδόχου του νορβηγικού θρόνου, κατηγορώντας τον για επίθεση σε γυναίκα, απειλές με μαχαίρι και παραβίαση περιοριστικών όρων.

Η Αστυνομική Περιφέρεια της νορβηγικής πρωτεύουσας επιβεβαίωσε τη σύλληψη με ανακοίνωση που εξέδωσε τη Δευτέρα, αναφέροντας ότι ο 29χρονος συνελήφθη το βράδυ της Κυριακής. Σύμφωνα με τις Αρχές, το περιστατικό σημειώθηκε μόλις δύο ημέρες πριν από την έναρξη της δίκης του για πολλαπλές υποθέσεις βιασμού.

Ο Χόιμπι αναμένεται να εμφανιστεί την Τρίτη στο Πρωτοδικείο του Όσλο, αντιμετωπίζοντας συνολικά 38 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων τέσσερις φερόμενοι βιασμοί και επιθέσεις σε πρώην συντρόφους του. Οι εισαγγελικές αρχές ζητούν την προφυλάκισή του για τέσσερις εβδομάδες, επικαλούμενες τον κίνδυνο υποτροπής.

Ο κατηγορούμενος έχει αναγνωρίσει ορισμένες δευτερεύουσες κατηγορίες, ωστόσο αρνείται τις σοβαρότερες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν σεξουαλική βία. Πολλές πρώην σύντροφοί του έχουν δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής, ενώ δικαστική εντολή του απαγορεύει κάθε μορφή επικοινωνίας μαζί τους.

Σε περίπτωση καταδίκης, ο Χόιμπι κινδυνεύει με ποινή κάθειρξης έως και 16 ετών. Η ακροαματική διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει έως τα μέσα Μαρτίου και έχει προκαλέσει έντονο δημόσιο ενδιαφέρον στη Νορβηγία.

Η υπόθεση εξελίσσεται σε ιδιαίτερα φορτισμένο περιβάλλον για τη νορβηγική βασιλική οικογένεια, καθώς αποχαρακτηρισμένα έγγραφα από το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης αποκάλυψαν ότι η μητέρα του κατηγορουμένου, η διάδοχος πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ, διατηρούσε εκτενή επικοινωνία με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστάιν την περίοδο 2011–2014.