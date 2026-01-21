Νέες κατηγορίες προστίθενται στο βαρύ κατηγορητήριο εναντίον του γιου της πριγκίπισσας Μέτε Μάριτ της Νορβηγίας, Μάριους Μποργκ Χόιμπι, ο οποίος παραδέχτηκε ότι μετέφερε ναρκωτικά πριν από 5 χρόνια.

Στις 3 Φεβρουαρίου, σε μόλις δύο εβδομάδες δηλαδή, ξεκινά στο Πρωτοδικείο του Όσλο αυτό που έχει προκαλέσει το παγκόσμιο ενδιαφέρον, λόγω της σύνδεσης του κατηγορούμενου με την νορβηγική βασιλική οικογένεια.

Advertisement

Advertisement

Ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι, ο γιος της πριγκίπισσας Μέτε Μάριτ, θα βρεθεί αντιμέτωπος με περισσότερες από 30 κατηγορίες σε μια δικαστική διαδικασία που αναμένεται να διαρκέσει περίπου 7 εβδομάδες και θα μπορούσε να του επιφέρει ποινή έως και 16 χρόνια φυλάκισης.

Από την περασμένη εβδομάδα, έγκυρα μέσα ενημέρωσης της χώρας ανέφεραν ότι τις τελευταίες ημέρες διερευνώνται νέα αδικήματα. Συγκεκριμένα, η νορβηγική εφημερίδα Aftenposten στις 12 Ιανουαρίου αποκάλυψε ότι η νορβηγική αστυνομία πραγματοποίησε νέα έρευνα στην κατοικία του, αναζητώντας στοιχεία για επιπλέον αδικήματα.

Και πλέον, σύμφωνα με το ίδιο μέσο και όπως επιβεβαίωσε και η κρατική τηλεόραση NRK, υπάρχουν νέες κατηγορίες σε βάρος του γιου της Μέτε Μάριτ: δύο για παραβίαση περιοριστικών μέτρων, τρεις για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και μία που σχετίζεται με υπόθεση ναρκωτικών – ένα θέμα που απασχολούσε εδώ και καιρό τη νορβηγική κοινή γνώμη και είχε οδηγήσει ακόμη και στην έκδοση ερευνητικού δημοσιογραφικού βιβλίου, χωρίς ωστόσο να έχει αποδειχθεί μέχρι σήμερα.

Οι νέες κατηγορίες

Σύμφωνα με τον κρατικό εισαγγελέα στο Όσλο, Στούρλα Χέρνικσμπο, σε δηλώσεις του στην Aftenposten, ο Χόιμπι κατηγορείται για «σοβαρό αδίκημα που σχετίζεται με ναρκωτικά». Βάσει της νέας κατηγορίας, ο γιος της πριγκίπισσας Μέτε Μάριτ φέρεται να παρέλαβε τουλάχιστον 3,5 κιλά μαριχουάνας τον Ιούλιο του 2020 και να τα μετέφερε από το Λόρενσκογκ στο Τόνσμπεργκ, προκειμένου να τα παραδώσει σε τρίτο πρόσωπο. Πρόκειται για κατηγορία που περιλαμβάνει έξι επιμέρους αδικήματα, τα οποία ο ίδιος φέρεται να έχει παραδεχθεί.

«Πρόκειται για παλαιά περιστατικά, αναγνωρίζεται ότι ήταν ένα μεμονωμένο γεγονός και δεν κέρδισε ούτε ένα σεντ από αυτό», δήλωσε στην κρατική τηλεόραση NRK η συνήγορος υπεράσπισης Έλεν Χόλαγκερ Άντενες.

Τον πρόδωσαν τα κινητά του τηλέφωνα

Σύμφωνα με την Aftenposten, κατά τη διάρκεια της έρευνας η αστυνομία εντόπισε φωτογραφίες και μηνύματα στο αποδεικτικό υλικό, τα οποία υποδείκνυαν ότι είχε πραγματοποιήσει τη μεταφορά μαριχουάνας. Τα κινητά τηλέφωνα του Μάριους αποδείχθηκαν καθοριστικής σημασίας από την αρχή της έρευνας, καθώς, πέραν των αρχικών καταγγελιών και βάσει όσων έχουν γίνει γνωστά μέχρι σήμερα, αποτέλεσαν το νήμα από το οποίο άρχισε να ξετυλίγεται η υπόθεση σε έναν μέχρι τότε ιδιαίτερα κλειστό κύκλο.

Οδηγούσε με υπερβολική ταχύτητα και κατέγραφε βίντεο

Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, προστέθηκαν επίσης τρεις νέες παραβάσεις της νομοθεσίας περί οδικής κυκλοφορίας, λόγω της συνήθειας του γιου της πριγκίπισσας να καταγράφει τον εαυτό του να οδηγεί με επικίνδυνο τρόπο. Την πληροφορία αυτή επιβεβαίωσε ο εισαγγελέας στο NRK, δηλώνοντας: «Οι κατηγορίες βασίζονται σε βίντεο που βρέθηκαν στο κινητό του τηλέφωνο, στα οποία ο Χόιμπι κατέγραφε τον εαυτό του να οδηγεί μοτοσικλέτα με υπερβολική ταχύτητα. Και αυτές οι πράξεις έχουν αναγνωριστεί».

