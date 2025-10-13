Ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έφτασε τελικά στο Σαρμ Ελ Σέιχ για να συμμετάσχει στη διεθνή σύνοδο κορυφής για την ειρήνη στη Γάζα, κατόπιν πρόσκλησης των ηγετών της Αιγύπτου και των ΗΠΑ.

Ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι υποδέχθηκε τον Ερντογάν στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο, όπου θα πραγματοποιηθεί η σύνοδος κορυφής.

Σύμφωνα με τουρκικές πηγές αξιωματούχων, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν περίμενε μέχρι τη τελευταία στιγμή να δει αν θα πήγαινε στην Αίγυπτο ο Νετανιάχου για να αναβάλει την παρουσία του καθώς δεν ήθελε να τον συναντήσει. O Tούρκος Πρόεδρος συναντήθηκε με τον πρίγκιπα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Αλ Ναχάν, τον εμίρη του Κατάρ Αλ Θάνι, τον βρετανό πρωθυπουργό Στάρμερ, τον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν και την ιταλίδα πρωθυπουργό Μελόνι.

Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, ο Ερντογάν διέταξε την αλλαγή πορείας του προεδρικού αεροσκάφους ενώ βρισκόταν έτοιμο να προσγειωθεί στο Σαρμ ελ Σέιχ, όταν ενημερώθηκε ότι ο Νετανιάχου ενδέχεται να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής για τη Γάζα.

Το αεροσκάφος, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ανέστειλε την προσγείωση πάνω στον διάδρομο, άλλαξε πορεία και άρχισε να πετά πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα εκτελώντας κύκλους, ενώ το προεδρικό επιτελείο ζητούσε επιβεβαίωση για τη συμμετοχή του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Λίγη ώρα αργότερα, αφού επιβεβαιώθηκε ότι ο Νετανιάχου δεν θα παρευρεθεί, δόθηκε εντολή για προσγείωση και το αεροσκάφος του Ερντογάν προσγειώθηκε τελικά στην Αίγυπτο.