Τον νέο χριστουγεννιάτικο φωτισμό τους σε ένα εντυπωσιακό σόου με πολλή μουσική παρουσίασαν χθες (16/11) τα Ηλύσια Πεδία στο Παρίσι.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, η Δήμαρχος του Παρισιού Αν Ινταλγκό, η Γαλλίδα ηθοποιός Λεά Σεϊντού, καθώς και η Καναδή τραγουδίστρια Σαρλότ Καρντέν, η οποία εμφανίστηκε ζωντανά για την περίσταση.

Η διάσημη λεωφόρος θα φωταγωγείται με 2 εκατομμύρια λαμπάκια LED μέσα από ένα εξελιγμένο σύστημα LED συνδεδεμένο με τεχνητή νοημοσύνη.

Καλεσμένοι, αξιωματούχοι της πόλης και λάτρεις των γιορτών συγκεντρώθηκαν για αυτή τη μαγική βραδιά, γιορτάζοντας τη χαρά των Χριστουγέννων και την καλλιτεχνική δημιουργία.

Η διάσημη λεωφόρος έχει πεζοδρομηθεί για τις εορταστικές εκδηλώσεις, δημιουργώντας μια μαγική εμπειρία τόσο για τους ντόπιους όσο και για τους τουρίστες.

Ο φωτισμός θα παραμείνει έως τις 4 Ιανουαρίου.