Ο Πανξατόνι Φιλ, ο διασημότερος «μετεωρολόγος» του κόσμου, βγήκε από τη φωλιά του σήμερα και είδε τη σκιά του, ένδειξη ότι ο χειμώνας στη Βόρεια Αμερική θα κρατήσει για άλλες 6 εβδομάδες.

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για τον εορτασμό της 140ης Ημέρας της Μαρμότας στο Gobbler’s Knob στο Punxsutawney της Πενσιλβάνια, για να δουν τη διάσημη μαρμότα να βγαίνει από το κούτσουρο του δέντρου.

Advertisement

Advertisement

Εν τω μεταξύ, ο επικεφαλής μετεωρολόγος της AccuWeather, Paul Pastelok, δήλωσε ότι η επόμενη εβδομάδα θα παραμείνει κρύα, με θερμοκρασίες κάτω του μέσου όρου στις ανατολικές ΗΠΑ.

«Έχουμε ακόμα να αντιμετωπίσουμε λίγο χιόνι και πάγο» στην περιοχή του Ατλαντικού, στην κοιλάδα του ποταμού Οχάιο και στις βορειοανατολικές ΗΠΑ, είπε. «Όσο πιο μακριά πηγαίνεις, η ακρίβεια δεν είναι πάντα ακριβής, αλλά μπορούμε να διακρίνουμε τις τάσεις», είπε ο Pastelok σχετικά με τις μακροπρόθεσμες προβλέψεις.

Ενώ ο Φιλ έκανε την ετήσια πρόβλεψή του, το Εθνικό Κέντρο Περιβαλλοντικών Πληροφοριών παραμένει σκεπτικό ως προς την ικανότητα πρόβλεψης του ζώου. Πέρυσι, η κυβερνητική υπηρεσία συνέκρινε τα αποτελέσματα του Φιλ με τις εθνικές θερμοκρασίες των ΗΠΑ κατά την προηγούμενη δεκαετία και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είχε δίκιο μόνο στο 40% των περιπτώσεων, όπως αναφέρει το Fox.

Αν και η Ημέρα της Μαρμότας θεωρείται εθνική εορτή και έχει γίνει ακόμη και δημοφιλής χάρη στην ομώνυμη κλασική ταινία του 1993 με τον Bill Murray, η ημέρα αυτή και ο ίδιος ο Φιλ κατέχουν μια ιδιαίτερη θέση στην καρδιά πολλών κατοίκων της Πενσιλβανία.