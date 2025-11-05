Ο Χιντούτζα και η οικογένειά του δημιούργησαν την περιουσία τους μέσω του ομίλου Hinduja Group, ο οποίος δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα τομέων από τα χρηματοοικονομικά και τα μέσα ενημέρωσης, έως τα πετρελαιοειδή και τις μεταφορές. Η οικογένεια διαθέτει επίσης σημαντική ακίνητη περιουσία στο κεντρικό Λονδίνο, συμπεριλαμβανομένων ιστορικών ακινήτων κοντά στο Μπάκιγχαμ.

Ήταν ο δεύτερος από τους τέσσερις αδελφούς που διοικούσαν επί δεκαετίες τον όμιλο. Ο μεγαλύτερος αδελφός του, Σριτσάντ Χιντούτζα, είχε φύγει από τη ζωή το 2023 σε ηλικία 87 ετών, σύμφωνα με το BBC.

Η επιχειρηματική ιστορία της οικογένειας ξεκίνησε από μια μικρή εταιρεία κλωστοϋφαντουργίας και εμπορίου στην Ινδία, που ίδρυσε ο πατέρας τους. Με τα χρόνια, η επιχείρηση εξελίχθηκε σε έναν παγκόσμιο κολοσσό με περίπου 200.000 εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο.

Στην τελευταία λίστα πλουσίων των Sunday Times, η καθαρή περιουσία της οικογένειας εκτιμήθηκε σε περίπου 45 δισεκατομμύρια δολάρια (35 δισ. λίρες). Παράλληλα, κατέλαβαν το 2024 την 11η θέση στη λίστα του Forbes με τους 100 πλουσιότερους επιχειρηματίες της Ινδίας.

Παρότι ο Χιντούτζα κρατούσε χαμηλό προφίλ, το όνομά του συνδέθηκε το 2001 με μια πολιτική υπόθεση, που οδήγησε στην παραίτηση του λόρδου Μάντελσον από το βουλευτικό του αξίωμα.

Δεν έχει ακόμη γίνει γνωστό ποιος θα αναλάβει την ηγεσία του ομίλου, μετά τον θάνατό του.