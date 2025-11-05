Συναγερμός στο Λούισβιλ του Κεντάκι, με αεροσκάφος της UPS που συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο προκαλώντας μια τεράστια φωτιά ενώ τουλάχιστον επτά άτομα να χάνουν τη ζωή τους και άλλα 11 να τραυματίζονται σύμφωνα με τον κυβερνήτη του Κεντάκι Άντι Μπεσίαρ.

Οι δε αρχές να αναμένουν περαιτέρω αύξηση του αριθμού των θυμάτων, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κυβερνήτης ενώ οι ομάδες διάσωσης βρίσκονται στον τόπο του συμβάντος και εργάζονται σκληρά για να σβήσουν τη φωτιά και να συνεχίσουν την έρευνα, δήλωσε.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA), το αεροσκάφος κατέπεσε περίπου στις 5:15 μ.μ., ενώ εκτελούσε πτήση με προορισμό τη Χονολουλού.

BREAKING: Massive explosion after a UPS plane crashes near Louisville International Airport in Kentucky.pic.twitter.com/bDeezqxMWg November 4, 2025

UPS Flight 2976 crashed around 5:15 p.m. local time on Tuesday, Nov. 4, after departing from Louisville Muhammad Ali International Airport in Kentucky. The McDonnell Douglas MD-11 was headed to Daniel K. Inouye International Airport in Honolulu. The FAA and NTSB will investigate.… — The FAA ✈️ (@FAANews) November 4, 2025

Το αεροσκάφος είχε «τρία μέλη πληρώματος», διευκρίνισε η UPS σε δελτίο Τύπου.

Η αστυνομία του Λούισβιλ ανταποκρίθηκε άμεσα σε αναφορές για συντριβή αεροσκάφους κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο Louisville Muhammad Ali. Σε ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λούισβιλ ανέφερε ότι υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες.

Φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν πυκνούς μαύρους καπνούς να υψώνονται πάνω από την περιοχή. Το σημείο της πρόσκρουσης εντοπίζεται στη διασταύρωση των οδών Fern Valley Road και Grade Lane, στο νότιο άκρο του αεροδρομίου.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι στο σημείο έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά με εκτεταμένα συντρίμμια, ζητώντας από τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή. Παράλληλα, εκδόθηκε εντολή παραμονής εντός κατοικίας σε ακτίνα πέντε μιλίων (περίπου οκτώ χιλιομέτρων) από το αεροδρόμιο.

❗️⚠️🇺🇸 – A McDonnell Douglas MD-11 cargo aircraft, operating as UPS Flight 2976, crashed shortly after takeoff from the UPS Worldport hub at Muhammad Ali International Airport in Louisville, Kentucky.



The incident triggered a massive explosion and fire that engulfed multiple… pic.twitter.com/Ry7Tgn7Yh9 — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) November 4, 2025

Τηλεοπτικά πλάνα δείχνουν φλόγες να καταλαμβάνουν μεγάλο τμήμα πάρκινγκ, ενώ πυροσβεστικά οχήματα προσπαθούν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.

Το αεροσκάφος, τύπου McDonnell Douglas MD-11, ανήκε στην UPS και είχε κατασκευαστεί το 1991.

Ο κυβερνήτης του Κεντάκι, Άντι Μπεσιρ, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι είναι ενήμερος για το περιστατικό: «Οι διασώστες βρίσκονται ήδη στο σημείο και θα παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες μόλις είναι διαθέσιμες. Παρακαλώ προσευχηθείτε για τους πιλότους, το πλήρωμα και όλους όσοι επηρεάστηκαν», έγραψε.

