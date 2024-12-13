Ο μέσος της Φιορεντίνα, Εντοάρντο Μπόβε, πήρε εξιτήριο απ’ το νοσοκομείο μετά από χειρουργική επέμβαση εμφύτευσης απινιδωτή, 12 ημέρες έπειτα απ’ την κατάρρευσή του κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Ίντερ για τη Serie A, όπως μετέδωσε το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA την Παρασκευή (13/12).

Ο Μποβέ κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του εντός έδρας αγώνα των «βιόλα» με την Ίντερ την 1η Δεκεμβρίου, οδηγώντας στη διακοπή του αγώνα και την Τρίτη (10/12) υποβλήθηκε σε επέμβαση.

Η Φιορεντίνα δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του πρακτορείου για σχολιασμό μέσω email.

Ο Εμφυτεύσιμος Απινιδωτής Καρδιομετατροπέα (ICD), ένας τύπος βηματοδότη που μπορεί να αποτρέψει τη θανατηφόρα καρδιακή ανακοπή παρέχοντας ένα σοκ για την αποκατάσταση του φυσιολογικού καρδιακού ρυθμού, δεν επιτρέπεται στη Serie A.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα σε ιταλικά Μέσα Ενημέρωσης, ο 22χρονος θα μπορεί να αποφασίσει αν θα αφαιρέσει τη συσκευή, κάτι που θα του επέτρεπε να επιστρέψει στη Serie A.

Ο Κρίστιαν Έρικσεν δεν μπόρεσε να συνεχίσει στην Ίντερ, αφού του χορηγήθηκε ICD μετά από καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια αγώνα του EURO το 2021.

Ο Δανός μέσος αργότερα εντάχθηκε στην Μπρέντφορντ αφού ο σύλλογος της Serie A τερμάτισε το συμβόλαιό του.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ / Reuters