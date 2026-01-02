Ο Ρομέν Καλλέργης, αδερφός της 15χρονης Αλίκης Καλλέργη, που βρισκόταν στο μοιραίο μπαρ «Le Constellation» του Κραν Μοντανά την Πρωτοχρονιά, ανέφερε σε ανάρτησή του πως η σορός της αδερφής του δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί.

Η 15χρονη Αλίκη βρισκόταν στο μπαρ μαζί με τις φίλες της, προκειμένου να γιορτάσουν την αλλαγή του χρόνου, όταν ξέσπασε η φονική πυρκαγιά που κατέστρεψε τον χώρο και στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 40 άτομα, στην πλειοψηφία τους νεαρούς εφήβους.

Advertisement

Advertisement



Στην ανάρτησή του ο Ρομέν Καλλέργης αναφέρει: «Η Αλίκη δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί, προσευχηθείτε μέχρι την τελευταία στιγμή».

Παρά το γεγονός ότι η επίσημη ανακοίνωση για τον θάνατό της δεν έχει γίνει ακόμη, ο αδερφός της, Ρομέν Καλλέργης, μέσω μίας συγκινητικής ανάρτησης στο Instagram, αποχαιρέτησε την αδερφή του, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά την τραγική είδηση.

Στην ανάρτησή του, ο Ρομέν δημοσίευσε την τελευταία φωτογραφία που είχαν τραβήξει μαζί, συνοδευόμενη από ένα λευκό περιστέρι και μία καρδιά, δύο σύμβολα που συχνά συνδέονται με τη μνήμη και την αγάπη για τα αγαπημένα πρόσωπα που έχουν φύγει από τη ζωή.

Δείτε την ανάρτηση